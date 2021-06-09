Виж всички кандидати за депутати в 20-и МИР - Силистра

09.06.2021 18:58;     
24 часа
https://www.24chasa.bg/novini/article/9871773 www.24chasa.bg

Виж пълния списък на листите на партиите по реда на номерата, с които те ще бъдат вписани в бюлетината за 20-и МИР Силистра:

1 - Коалиция "Движение "Заедно за промяна"

Пламен Петров Маринов

Емил Димитров Енев

Иван Петров Желев

Преслава Георгиева Чобанова

Айхан Исмаилов Мехмедов

Райна Колева Рачева

Драгомир Стойчев Мирчев

Веселин Петков Лалов

2 - ПП "Свобода"

Димитричка Георгиева Мирчева

Любен Иванов Станоев

Здравко Симеонов Симеонов

Рафет Хюсеин Осман

3 - БНС(НД)

Ивайло Михайлов Иванов

Иво Василев Василев

Даниел Иванов Атанасов

Силвия Максимова Атанасова

4 - "БСП за България"

Вяра Емилова Йорданова

Стилиян Стойчев Стойчев

Христо Весков Банов

Румен Веселинов Ангелов

Сезер Нехат Асан

Пейчо Стефанов Пейчев

Николай Драгомиров Драгнев

Веселина Георгиева Станчева

5 - "ГЕРБ-СДС"

Тодор Стаматов Тодоров

Ивелин Статев Иванов

Тошко Йотов Цаков

Красимир Христов Димитров

Нефие Хюсеин Раим

Йордан Милков Йорданов

Еда Бехчет Самиева

Иван Викторов Павлов

6 - "Атака"

Алена Първанова Соколчева

Владислав Валериев Радославов

Асен Петров Диков

7 - ДПС

Джевдет Ибрям Чакъров

Гюнер Нихат Ахмед

Ашкън Ружди Салим

Мехмед Юмер Юмер

Невхис Лютфи Мустафа

Джанан Халил Феим

Левент Орхан Мемиш

Сузан Шефкет Акиф

8 - "Изправи се! Мутри вън!"

Галина Стефанова Райчева

Иво Веселинов Велчевски

Калинка Иванова Георгиева

Радослав Станимиров Радоев

Димитър Илков Славчев

9 - ПП "МИР"

Марио Николов Христов

Ангел Минчев Момчев

Милена Колева Димитрова

10 - "България на разума и труда" (БТР)

Веселин Гатев Атанасов

Мария Петрова Славкова

Елвер Али Мустафа

11 - "Възраждане"

ДИМЧО ДИМИТРОВ ДИМЧЕВ

МАРИН РУМЕНОВ НИКОЛОВ

НИКОЛАЙ ЦОНЕВ НИКОЛОВ

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ

12 - ПП "Подем"

Диян Тодоров Йорданов

13 - ПП "Бригада"

Милийо Драганов Милев

Анатолий Иванов Атанасов

14 - ПП "Пряка демокрация"

Ивайло Славейков Величков

15 - Гражданска платформа "Българско лято"

ИВАН ГЕНОВ НАРЛЕВ

ГАЛЕН РУМЕНОВ АТАНАСОВ

ДИЛЕК ФАХРИ ФАРИДИН

РУСКА КОСТАДИНОВА КОЙЧЕВА

БОРЯНА ТОДОРОВА ДИМИТРОВА-САТКЪ

КРАСИМИР ИВАНОВ ЧАКЪРОВ

ФАХРИ ФАРИДИН САЛИМ

ДАНИЕЛ ВЕЛИКОВ ИВАНОВ

16 - Коалиция "Българските патриоти" (ВМРО, Воля и НФСБ)

Александър Николаев Сабанов

Мирослав Любенов Димитров

Иван Николов Куцаров

Йордан Димитров Чешмеджиев

Пламен Ангелов Димчев

Румен Неделчев Ангелов

Веселин Павлов Костов

Веселин Георгиев Георгиев

17 - Коалиция "Ляв съюз за чиста и свята република"

Веселин Първанов Найденов

Димитър Калитков Иванов

Петър Георгиев Георгиев

18 - "Партия на зелените"

Валентин Георгиев Маринов

Венелин Андреев Флешеров

19 - Национално обединение на десницата - КОД, БЗНС и БДФ

Божидар Атанасов Боев

Ивайло Валериев Тодоров

Снежина Пламенова Желязкова

20 - ПП "Глас народен"

АНГЕЛ ЙОРДАНОВ АНГЕЛОВ

ИСКРЕН КРЪСТЕВ ДОБРЕВ

21 - ПП "Републиканци за България"

Тамер Дилявер Хасан

Трифон Георгиев Станев

Петър Георгиев Дяков

Денис Радославов Стоянов

22 - ПП "Има такъв народ"

Ивайло Ванев Вълчев

Петър Христов Димитров

Мартин Мариянов Костов

Пламен Димитров Батанов

23 - "Демократична България"

Златко Стефанов Куртев

Чавдар Димитров Куманов

Стефан Железов Железов

Мария Христова Илчева – Иванова

Деница Петрова Кандиларова

Мария Костова Иванова

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