Виж всички кандидати за депутати в 20-и МИР - Силистра

Благодарих на момчетата, защото не им е лесно. Техните колеги пращат снимки от плажове и от почивки с девойки, а те се трудят. Това заяви селекционерът на младежкия национален отбор по футбол Александър Димитров след погрома с 4:0 над Албания в приятелска среща, играна на стадион “Славия”. Точни за България бяха Станислав Шопов, Симеон Петров