Виж всички кандидати за депутати в 20-и МИР - Силистра

Виж пълния списък на листите на партиите по реда на номерата, с които те ще бъдат вписани в бюлетината за 20-и МИР Силистра:
1 - Коалиция "Движение "Заедно за промяна"
Пламен Петров Маринов
Емил Димитров Енев
Иван Петров Желев
Преслава Георгиева Чобанова
Айхан Исмаилов Мехмедов
Райна Колева Рачева
Драгомир Стойчев Мирчев
Веселин Петков Лалов
2 - ПП "Свобода"
Димитричка Георгиева Мирчева
Любен Иванов Станоев
Здравко Симеонов Симеонов
Рафет Хюсеин Осман
3 - БНС(НД)
Ивайло Михайлов Иванов
Иво Василев Василев
Даниел Иванов Атанасов
Силвия Максимова Атанасова
4 - "БСП за България"
Вяра Емилова Йорданова
Стилиян Стойчев Стойчев
Христо Весков Банов
Румен Веселинов Ангелов
Сезер Нехат Асан
Пейчо Стефанов Пейчев
Николай Драгомиров Драгнев
Веселина Георгиева Станчева
5 - "ГЕРБ-СДС"
Тодор Стаматов Тодоров
Ивелин Статев Иванов
Тошко Йотов Цаков
Красимир Христов Димитров
Нефие Хюсеин Раим
Йордан Милков Йорданов
Еда Бехчет Самиева
Иван Викторов Павлов
6 - "Атака"
Алена Първанова Соколчева
Владислав Валериев Радославов
Асен Петров Диков
7 - ДПС
Джевдет Ибрям Чакъров
Гюнер Нихат Ахмед
Ашкън Ружди Салим
Мехмед Юмер Юмер
Невхис Лютфи Мустафа
Джанан Халил Феим
Левент Орхан Мемиш
Сузан Шефкет Акиф
8 - "Изправи се! Мутри вън!"
Галина Стефанова Райчева
Иво Веселинов Велчевски
Калинка Иванова Георгиева
Радослав Станимиров Радоев
Димитър Илков Славчев
9 - ПП "МИР"
Марио Николов Христов
Ангел Минчев Момчев
Милена Колева Димитрова
10 - "България на разума и труда" (БТР)
Веселин Гатев Атанасов
Мария Петрова Славкова
Елвер Али Мустафа
11 - "Възраждане"
ДИМЧО ДИМИТРОВ ДИМЧЕВ
МАРИН РУМЕНОВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ ЦОНЕВ НИКОЛОВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
12 - ПП "Подем"
Диян Тодоров Йорданов
13 - ПП "Бригада"
Милийо Драганов Милев
Анатолий Иванов Атанасов
14 - ПП "Пряка демокрация"
Ивайло Славейков Величков
15 - Гражданска платформа "Българско лято"
ИВАН ГЕНОВ НАРЛЕВ
ГАЛЕН РУМЕНОВ АТАНАСОВ
ДИЛЕК ФАХРИ ФАРИДИН
РУСКА КОСТАДИНОВА КОЙЧЕВА
БОРЯНА ТОДОРОВА ДИМИТРОВА-САТКЪ
КРАСИМИР ИВАНОВ ЧАКЪРОВ
ФАХРИ ФАРИДИН САЛИМ
ДАНИЕЛ ВЕЛИКОВ ИВАНОВ
16 - Коалиция "Българските патриоти" (ВМРО, Воля и НФСБ)
Александър Николаев Сабанов
Мирослав Любенов Димитров
Иван Николов Куцаров
Йордан Димитров Чешмеджиев
Пламен Ангелов Димчев
Румен Неделчев Ангелов
Веселин Павлов Костов
Веселин Георгиев Георгиев
17 - Коалиция "Ляв съюз за чиста и свята република"
Веселин Първанов Найденов
Димитър Калитков Иванов
Петър Георгиев Георгиев
18 - "Партия на зелените"
Валентин Георгиев Маринов
Венелин Андреев Флешеров
19 - Национално обединение на десницата - КОД, БЗНС и БДФ
Божидар Атанасов Боев
Ивайло Валериев Тодоров
Снежина Пламенова Желязкова
20 - ПП "Глас народен"
АНГЕЛ ЙОРДАНОВ АНГЕЛОВ
ИСКРЕН КРЪСТЕВ ДОБРЕВ
21 - ПП "Републиканци за България"
Тамер Дилявер Хасан
Трифон Георгиев Станев
Петър Георгиев Дяков
Денис Радославов Стоянов
22 - ПП "Има такъв народ"
Ивайло Ванев Вълчев
Петър Христов Димитров
Мартин Мариянов Костов
Пламен Димитров Батанов
23 - "Демократична България"
Златко Стефанов Куртев
Чавдар Димитров Куманов
Стефан Железов Железов
Мария Христова Илчева – Иванова
Деница Петрова Кандиларова
Мария Костова Иванова
-
Как да се намалят катастрофите край с. Микре (ВИДЕО)
-
Министър Кацаров: Няма нищо лично в решението за пенсиониране на проф. Кантарджиев
-
Треньорът на младежите: Момчетата се трудят, а колегите им пускат снимки с девойки
-
Конференцията за инициативата “Три морета” организирана от транспортен институт
-
Гърция разрешава музика в заведенията и смекчава полицейския час
-
Създателка на певческия хор в село Плаково навърши 100 години