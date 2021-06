Алпинистът, видял последно Атанас Скатов, отдаде почит към загиналите си на К2 приятели (Видео)

Алпинистът Колин О'Брейди, който е един от последните, които е видял Атанас Скатов преди злополучното слизане към базовия лагер на К2, стигна сега до върха на Еверест с разбито сърце от болката по загубата на своите починали приятели. Това става ясно от видео, което той пусна с послание във фейсбук. Колин О'Брейди развя горе флагчета на страните, от които произхождат неговите загинали приятели, включително и това на България . "При неотдавнашното ми изкачване до върха на Еверест оказах почит към приятелите си, които загинаха при изкачването на K2 тази зима. Смятах, че върхът на Еверест е най-доброто място за отдаването на почит към тези паднали в зимата приятели, те всъщност бяха едни от най-добрите алпинисти в света и всички държаха много на тази среща в живота си. Чувствах се така, сякаш този ден духовете им бяха горе с мен. JP Mohr, Sergi Mingote, John Snorri, Atanas Skatov, Ali Sadpara ... всички много ни липсвате. Изпращам любов към вашите семейства. Почивайте в мир, мои приятели.

Colin O Brady reached the summit of Everest with a broken heart from the deadly K2 Winter 2021??? FALLEN FRIENDS - On my recent climb to the Everest summit I made a small tribute to my friends who died while we were climbing K2 this winter. I figured the summit of Everest was the best place to honor these fallen friends who were some of the best climbers in the world, and who had all stood on this summit during their lives. It felt as if their spirits were up there with me that day. JP Mohr, Sergi Mingote, John Snorri, Atanas Skatov, Ali Sadpara...we all miss you dearly. Sending love out to your families. Rest In Peace my friends: @jp.mohr @sergimingote @john.snorri @atanasskatovathlete @muhammadalisadpara #K2 #pakistan #RIP #k2pakistan instagram.com/p/CP3XOP8jJ_I/