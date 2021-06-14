Русенски университет „Ангел Кънчев“ - 75 години с лице към знанието, младостта и бъдещето

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ,
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
Представяме Ви Русенския университет – един от големите европейски университети с утвърден авторитет и влияние в трансграничния регион и Дунавското пространство!
Русенският университет предлага обучение в бакалавърски, магистърски специалности и програми за придобиване на ОНС „доктор". Приемът на кандидат-студенти през следващата академична година е в над 50 специалности от 23 професионални направления.
ТОВА Е ВАШИЯТ УНИВЕРСИТЕТ, ЗАЩОТО:
- В Русенския университет знанията и уменията на студентите са абсолютен приоритет;
- Русенският университет е модерен и иновативен;
- Русенският университет е вече на 75 години и заедно със своите филиали в Силистра, Видин и Разград гордо изправя ръст в националното и международното образователно пространство;
- В Русенския университет е важно младите хора от многобройните предлагани специалности да са активна страна в учебния процес, да изискват от своите преподаватели, да са мотивирани за постижения и ориентирани към дигиталното бъдеще;
- В Русенския университет студентите стават изследователи, иноватори и бъдещи успешни професионалисти;
- Студентите от Русенския университет решават задачи с практическо приложение и допринасят за развитието на регионалната икономика. Преподавателите ценят идеите на своите студенти и им помагат да ги реализират;
- Университетът е развил изключително широка мрежа от международни партньорства в Европа и света. Чрез програма Еразъм и други международни проекти всеки един от студентите може да избере чуждестранен университет, в който да се обучава за най-малко един семестър;
- Университетът предоставя на студентите най-съвременни ресурси за обучение и изследвания, достъпни такси, разнообразни стипендии, общежития в университетския кампус и многобройни възможности за спортно-туристически и културни изяви в клубове по интереси;
- Русенският университет се учи от добрите традиции, но преди всичко уверено крачи към бъдещето, което ще бъде съградено от днешните млади хора и утрешни професионалисти.
РУСЕНСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ ВИ ОЧАКВА, УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ!
ВАШИЯТ ИЗБОР ДНЕС ОТВАРЯ ВРАТИ КЪМ ВАШЕТО УТРЕ – СВЕТЛО, КРАСИВО И УДОВЛЕТВОРЯВАЩО ВАШИТЕ ЖЕЛАНИЯ И МЕЧТИ!
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ НАШЕТО ГОЛЯМО АКАДЕМИЧНО СЕМЕЙСТВО!
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ!
За бъдещите бакалври предлагаме:
АГРАРНО-ИНДУСТРИАЛЕН ФАКУЛТЕТ
-„Земеделска техника и технологии“
-„Мениджмънт и сервиз на техниката“
-„Климатизация, хидравлика и газификация“
-„Аграрно инженерство“
-„Дизайн“
-„Екология и техника за опазване на околната среда“
-„Растениевъдство“
МАШИННОТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ
-„Машинно инженерство“
- „Материалознание и технологии“
- „Строително инженерство“
- „Мениджмънт на качеството и метрология“
- „Индустриално инженерство“
ФАКУЛТЕТ ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, ЕЛЕКТРОНИКА И АВТОМАТИКА
-„Електроенергетика и електрообзавеждане“
- „Компютърно управление и автоматизация“
- „Електроника“
- „Компютърни системи и технологии“
- „Интернет и мобилни комуникации“
- „Информационни и комуникационни технологии“
ТРАНСПОРТЕН ФАКУЛТЕТ
-„Транспортна техника и технологии“
- „Технология и управление на транспорта“
ФАКУЛТЕТ БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ
-„Европеистика и глобалистика (на английски език)
-„Бизнес мениджмънт“
- „Дигитален мениджмънт и иновации“
- „Икономика“
- „Индустриален мениджмънт“
- „Евроатлантическа и глобална сигурност“
ФАКУЛТЕТ ПРИРОДНИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЕ
- „Софтуерно инженерство“
- „Компютърни науки“
- „Информатика и информационни технологии в бизнеса“
- „Финансова математика“
- „Български език и история“
- „Начална училищна педагогика и чужд език“ (английски)
- „Предучилищна и начална училищна педагогика“
- „Социална педагогика“
ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
-„Право“
-„Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“
ФАКУЛТЕТ ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И ЗДРАВНИ ГРИЖИ
-„Социални дейности“
-„Кинезитерапия“
-„Ерготерапия“
-„Лекарски асистент“
- „Акушерка“
-„Медицинска сестра“
ФИЛИАЛ СИЛИСТРА
-„Педагогика на обучението по български език и чужд език (английски или румънски)
-„Педагогика на обучението по математика и информатика“
- „Педагогика на обучението по физика и информатика“
- „Електроинженерство“
-„Автомобилно инженерство“
ФИЛИАЛ РАЗГРАД
-„Химични технологии“
-„Биотехнологии“
-„Технология на храните“
ФИЛИАЛ ВИДИН
-„Предучилищна и начална училищна педагогика“
-„Български език и история“
-„Земеделска техника и технологии“
-„Електроника“
-„Технология и управление на транспорта“
-„Индустриален мениджмънт“
-„Компютърни науки“
ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ:
- онлайн кандидатстване до 01.07.2021г. на www.uni-ruse.bg
- в Русенски университет, сектор „Прием нови студенти“ и в неговите филиали в Силистра, Разград и Видин
- в бюрата на ЦКПИ – Стара Загора
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