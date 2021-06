Конспиративни теории заляха мрежата след смъртта на бизнесмена Макафи, появи се и българска връзка

Смъртта на бизнесмена Джон Макафи в Испания предизвика редица спекулации и конспиративни теории относно начина, по който е починал. Вчера създателят на една от най-популярните антивирусни програми беше открит мъртъв в затворническата си килия в Барселона.

Това се е случило само няколко часа, след като испанският съд е одобрил екстрадицията му САЩ, където Макафи беше обвинен за укриване на данъци и финансови престъпления, пише Би Ти Ви.

Испанският министър на правосъдието коментира, че е възможно да става въпрос и за самоубийство. Именно това твърдение отключи кутията на Пандора. Запознати с информацията, която Макафи е споделял в социалните мрежи през годините откриха негов „туийт“, който буди безпокойство.

Tе твърдят, че след като Макафи влиза зад решетките пише в „Туитър“: „Чувствам се добре тук. Имам приятели. Храната е добре, всичко е добре. Знайте, че ако някой ден „увисна“, като Епстейн, няма да е по моя воля“.

I am content in here. I have friends.

The food is good. All is well.

Know that if I hang myself, a la Epstein, it will be no fault of mine.

— John McAfee (@officialmcafee) October 15, 2020

Преглед на профила му в социалната мрежа показва, че той е бил доста активен, споделял е за живота си в затвора, коментирал е технологичните новини, критикувал е американската политика.

Феновете му споделят и друг туит на милионера от 2019 г., в който той твърди, че е получил кратко съобщение от американските власти, което според него можело да се перифразира така: „Идваме за теб Макафи! Ти ще се самоубиеш“.

Затова и татуирал дясната си ръка, за да покаже, че не би посегнал на живота си. С мастило той написал „$WHACKD“ .

Getting subtle messages from U.S. officials saying, in effect: "We're coming for you McAfee! We're going to kill yourself". I got a tattoo today just in case. If I suicide myself, I didn't. I was whackd. Check my right arm.$WHACKD

— John McAfee (@officialmcafee) November 30, 2019

Част от конспиративните теории в момента се разпространяват именно чрез този хаштаг. Друга спекулация, която обикаля мрежата е, че Макафи е бил част от движението QAnon, спрягано за организатор на щурма срещу Капитолия през януари тази година.

Смъртта на милионера предизвика и вълна от негативни реакции срещу американската правосъдна система и предстоящата му екстрадиция в САЩ.

Коментар дори направи укриващият се в Русия шпионин Едуард Сноудън: „Европа не трябва да екстрадира тези, чийто престъпления не са свързани с насилие. Съдебната система е толкова несправедлива, системата на затворите е толкова жестока, че подсъдимите по-скоро умрели, отколкото да се подчиняват“. Сноудън предположи, че следващият затворник, който го грози екстрадиция в САЩ е журналистът и основател на „Уикилийкс“ Джулиан Асандж.

Europe should not extradite those accused of non-violent crimes to a court system so unfair—and prison system so cruel—that native-born defendants would rather die tha become subject to it. Julian Assange could be next. Until the system is reformed, a moratorium should remain.

https://t.co/tUociySmVy

— Edward Snowden (@Snowden) June 23, 2021

Българската връзка

Междувременно компютърният специалист Веселин Бончев разказа пред „Асошиейтед прес“ за запознанството си Джон Макафи. Според българина създателят на едноименния антивирусен софтуер е бил особен човек.

Бончев е посочил, че по време на разпадането на Съветския съюз е писал на Макафи и го е попитал за почасова работа, която да му позволи да работи по научна дисертация в САЩ.

Американецът му отговорил в писмо, че го смята за съветски агент и не може да работи с него. „Това е много странен начин да откажеш на човек, който търси работа“, заявява Бончев.

Двамата се срещат по-късно в САЩ на годишна конференция, посветена на борбата с компютърните вируси. „Не мисля, че беше типичен американец. Той беше просто странен", смята Бончев, който сега е изследовател в Българската академия на науките.