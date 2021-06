Разследват сомалиеца, убил с нож трима във Вюрцбург

В деня след фаталното нападение с нож в южния германски град Вюрцберг полицията провежда обстойно разследване, предаде ДПА, цитиран от БТА.

Трима души бяха убити и петима бяха тежко ранени вчера при нападението, извършено от 24-годишен сомалиец, дошъл в Германия през 2015 година.

"Мъжът, който живее във Вюрцбург, е улучен от полицейски куршум, но животът му е извън опасност", съобщи в "Туитър" полицията на провинция Долна Саксония, цитирана от Ройтерс.

Регионалният вътрешен министър на Бавария Йоахим Херман уточни, че животът на двама от ранените е в опасност. Той добави, че според свидетелски показания убиецът е крещял по време на атаката "Аллах е велик" и че неотдавна е бил въдворен в психиатрична болница заради агресивно поведение, предаде ДПА.

По информация на генералното консулство на България в Мюнхен няма пострадали българи при атаката с нож тази вечер, съобщи МВнР.

Остава неясен мотивът на предполагаемия извършител, който късно снощи наръга пешеходци безразборно и без предупреждение в централната част на 130-хилядния град, намиращ се на югоизток от Франкфурт.

Полицейска говорителка не каза днес колко точно са ранените, тъй като разследването продължава.

Извършителят е живеел в приют за бездомни и вече е бил в полезрението на органите на реда.

След нападението снощи полицай стреля по него, но животът му не е в опасност.

Разследва се и ислямистки мотив. 24-годишният мъж казал, че не е познавал жертвите, сред които има и малко момче.

