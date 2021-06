Световноизвестни математици у нас в Международния център по математически науки

Световноизвестни математици пристигат на посещение в Международния център по математически науки в София, съобщи пресцентърът на Института по математика и информатика при Българска академия на науките /ИМИ - БАН/.

В официалното посещение, което ще се състои на 28 юни, участват Проф. Стивън Кантрел, директор на Institute of Mathematical Sciences of the Americas (IMSA), и проф. Мина Тайшер, директор на института "Еми Ньотер" в Израел. Основна цел на посещението е обсъждането на нови проекти и задълбочаване на сътрудничеството, посочват от ИМИ - БАН.

На 29 юни 2021 г. от 16.00 часа в ИМИ - БАН ще се проведе среща под надслов "ICMS Pursuing Excellence". По време на срещата Проф. Кантрел и проф. Тайшер ще обявят имената на първите съвместни постдокторанти, както и първите български лауреати по програмата"Жени в математиката". На срещата ще присъстват представители на посолствата на САЩ и Израел в България, както и представители на Министерството на образованието и науката, Фонд "Научни изследвания", програма "Фулбрайт" и др., съобщиха от института.

Двамата учени ще изнесат лекции на 30 юни 2021 г. от 15.30 часа в зала "Марин Дринов" на Българската академия на науките (София, ул. "15 ноември" 1). Професор Стивън Кантрел е директор на Institute of Mathematical Sciences of the Americas (IMSA) и на Institute for Theoretical and Mathematical Ecology на Университета в Маями. Неговата лекция е озаглавена: A Journey from Math to Biology and Back Again Е and Again. Професор Мина Тайшер работи в Department of Mathematics and Gonda Brain Research Center, Bar-Ilan University, Israel. Своята лекция тя е озаглавила: The mathematics of beauty, се посочва в съобщението, съобщи БТА.