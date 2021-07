Обсъждат трасето на зелената магистрала на София

Публично представяне на концепцията за зеления ринг на София и първата отсечка от него в район "Слатина" направиха вчера от "Зелена линия София", "Софияплан" и общинското направление по архитектура и градоустройство.

"Бяха зададени немалко въпроси относно графика, начина на реализация и обвързването с квартала. Реакциите са от значение, защото настоящото изследване ще бъде използвано като основа за изработването на задание за подробен устройствен план, който финално да определи трасето на проекта. Ще продължим да събираме коментари по предложената концепция до 14 юли на info@sofiaplan.bg. На сайта на проекта вече са качени концепцията и приложенията към нея", съобщи във фейсбук директорът на общинското предприятие "Софияплан" арх. Любо Георгиев.

В повечето големи градове съществуват пространства, които са загубили своето първоначално предназначение, не се използват пълноценно и са неприветливи за гражданите. През последните години има множество примери за успешна регенерация на подобни зони, които променят градската среда и повишават качеството на живот. Сред добрите модели са The Promenade Plantee в Париж, Hatachana в Тел Авив, Nordbahntrasse във Вупертал, The Atlanta Beltline в Атланта, Scali Milano в Милано, The Bloomingdale Trail в Чикаго, High Line Park в Ню Йорк и много други, се посочва в концепцията за зеления ринг.

В София има над 20 км неизползвана жп инфраструктура, включително прилежащи пространства, сгради и бивши гари. Старите железопътни линии имат потенциал да се превърнат в зелено мултифункционално пространство, което приобщава околните квартали и е притегателен център за жителите и гостите на столицата.

“Зелена линия София” е инициатива за адаптирането на изоставени пространства и неизползвани жп линии в нова инфраструктура, която да свърже градската среда. Целта е да се създаде линеен парк по протежението на старите жп трасета, съществуващите и бъдещи вело- и паркови алеи около центъра на София.

Така ще се оформи 32 км зелена магистрала, която обвързва централните и периферните квартали, големите паркове и градини, както и множество обекти на културата и спорта. Тя ще се използва за алтернативен вид транспорт, разходка, отдих и туризъм, както и като място за културни, спортни и образователни мероприятия. “Зеленият ринг” ще предоставя безпрепятствен вело и пешеходен достъп между кварталите чрез наземно и над/подземно преминаване на улици и булеварди, пише в концепцията.

Инициативата за създаването на "Зеления ринг" е на архитектите Светослав Александров и Християна Василева. Те работят заедно със "Софияплан".

Първата фаза включва цялостен анализ на трасето на бъдещия линеен парк по отношение на собствеността, застрояването, демографията, пешеходната достъпност, връзките с велотрасета, дървесните масиви и други. Информацията от изследването ще бъде обобщена в онлайн карта, която да послужи на общината при реализацията на концепцията. Втората фаза включва детайлно изследване на отделните отсечки, оформящи трасето на “Зеления ринг”. Екипът ще анализира нуждите на населението, живеещо в близост до отделните зони, устройствената им обезпеченост, техническите трудности при изпълнението на концепцията и други. Следващият етап е изработването на подробна концепция за развитието на линейния парк. Тя трябва да включва план-програма, която да предлага етапност в изграждането на отделните отсечки от зелената магистрала. Концепцията ще бъде създадена по задание, разработено от "Софияплан".

Общината планира реализацията да започне с изгpaждaнeтo нa вeлoaлeя oт BTУ „Toдop Kaблeшкoв" дo гapa „Пиoнep“, за която вече е приет подробен устройствен план. Отсечката е част от велотрасе с по-голям обхват, проучено и разработено като подробна устройствена схема от екипа на "Софияплан" още през 2016 г.

Успоредно с осъществяването на зеления ринг "Софияплан" работи и за реализацията на ринговия трамвай, който да създаде една от най-важните концентрични транспортни връзки в града.

Проведените анализи водят до заключението, че реализацията на линеен парк по поречието на река Слатинска, като част от зеления ринг, ще има многостранен позитивен ефект върху 17 585 жители, 24% от населението на район "Слатина". Предложеното трасе ще подобри свързаността, както в рамките на квартал "Христо Смирненски", така и между него и други части на града. Трасето дава възможност за обвързване на тази част от ринга с мрежата на градския транспорт. Оптималната траектория на трасето преминава по западния бряг на Слатинската река.