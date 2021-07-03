6 нули премахват от венецуелския боливар

Валежите обаче ще са повече в централните северни и източните райони Юли в Североизточна и Източна България се очаква да бъде с близки до нормата средни месечни температури, а в Централна и Западна - над нормата. Валежите ще са около и над нормата, като по-голямо превишение е по-вероятно в Централна Северна и в Източна България