Военен самолет с 85 души на борда се разби във Филипините

04.07.2021 08:34;     
24 часа онлайн
https://www.24chasa.bg/novini/article/9952028 www.24chasa.bg
Снимката е илюстративна.

Военен самолет с 85 души на борда се разби във Филипините, съобщи Ройтерс. До момента са били спасени 15 души от останките на самолета C-130. 

Инцидентът е станал, докато машината е опитвала кацне на остров Джоло в провинция Сулу

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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Снимката е илюстративна.

Военен самолет с 85 души на борда се разби във Филипините

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