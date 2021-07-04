Военен самолет с 85 души на борда се разби във Филипините, съобщи Ройтерс. До момента са били спасени 15 души от останките на самолета C-130.
Инцидентът е станал, докато машината е опитвала кацне на остров Джоло в провинция Сулу
-
За денонощие в Германия са регистрирани 559 нови случая с коронавирус
-
Спортният министър: Разследват се 14 договора с новосъздадени фирми, получили авансово 11 млн. лв.
-
Елена Поптодорова: Херо Мустафа е щастлива, че има по-чест достъп до президента
-
Симптом - несдържани емоции
-
Кипър поиска помощ от ЕС и Израел заради големи горски пожари
-
Днес ще е слънчево, следобед ще се заоблачава