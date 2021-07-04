Военен самолет с 85 души на борда се разби във Филипините

Англия смаза с 4:0 Украйна в Рим и се завръща у дома за 1/2-финала на европейското първенство срещу Дания на "Уембли". И даде надежда на своите привърженици нова надежда за титлата, която все още не е печелила. Четвърт век трябваше да чакат англичаните, за да видят националите си на този етап на шампионата