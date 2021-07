Рекламисти с опит и награди ще оценяват заявките за ФАРА

Многобройно жури, в което всеки член е с висока репутация, голям опит и награди за работата си - ето такива хора ще оценяват рекламните и комуникационните кампании на предстоящия фестивал на креативната индустрия у нас - ФАРА 2021.

Подборът на журито е направен по подобие на почти всички международни рекламни фестивали и в него се вземат предвид както постиженията на българските агенции, така и професионалните качества на специалистите, обяснява Ненад Лозович, председател на Българската асоциация на комуникационните агенции. Тя организира ФАРА.

Шеф на фестивалното жури ще е Душан Дракалски, един от най-креативните и опитни комуникационни специалисти от Балканите.

В журито за първия кръг, на който ще бъдат определени финалистите в конкурса на творческия фестивал, влизат все творчески директори на едни от най-известните и успешни агенции. Това са: Ангел Искрев - агенция proof.; Андрей Андреев-Вини - New Moment София; Васил Петраков - guts&brainsDDB; Велина Мавродинова - Enthusiasm, бранд дизайн; Владимир Димитров - Publicis Sofia; Георги Златков - The Smarts; Димитра Мирчева - Garlic Sofia; Ивелина Гичева-Николова - Ogilvy София; Илия Лазаров - вицепрезидент, който отговаря за развитието, Wunderman Thompson Sofia; Илия Яков - All Channels Group; Максим Стоименов - B+RED; Мария Димкароска – A Team; Момчил Захариев - NEXT-DC; Надежда Трифонова - основател и творчески директор, NRG Brands; Пенко Котов - Noble Graphics; Петър Бояджиев - партньор в gobox; Радомир Иванов - Saatchi&Saatchi Sofia; Сергей Георгиев - Havas Bulgaria; Слави Василев - Tribal Worldwide; Софрони Милев - Nitram; Цанка Крушева - McCann Sofia.

Журито във втория кръг ще награди най-добрите реклами и комуникационни кампании, а в него влизат: Йордан Жечев - guts&brainsDDB; Марсел Леви - Noble Graphics; Марин Костов - Мъро – All Channels Group; Мария Тодорова - NEXT-DC; Мартин Димитров – Nitram; Петър Кесерджиев - Saatchi&Saatchi Sofia; Радослав Бимбалов – The Smarts Group.

Третото жури ще оценява в първия Медиен фестивал в рамките на ФАРА, на който ще бъдат представени стратегиите за използване на медийни канали. Членовете в комисията са: Александър Бирцоев - изпълнителен директор, Zenith Media/Publicis Groupe Bulgaria; Александър Гагов – управител, CONNECTED | ALL CHANNELS GROUP; Владимир Стоилов - управляващ директор, Ogilvy София; Иво Алтънов - управляващ директор, Noble Graphics; Митко Каракашев - ръководител на дигиталното подразделение в NEXT-DC; Плутархос Маридакис - собственик и изпълнителен директор, Стендпойнт Медия; Сава Ахмаков - Client Service Director, proof.; Силвия Юдакова - Digital Media Director, Tribal Worldwide Bulgaria; Юлита Станишева - Executive Media Director, McCann Sofia.

Във фестивала, който ще се състои от 8 до 11 септември в София, може да участват кампании, осъществени между 1 януари 2019 и 30 април 2021 г.