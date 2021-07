Турбо Би от "Снап" е сред 4-те нови имена за SPICE Music в Бургас

Реге изпълнителят Maxi Priest пристига за първи път в България, заедно с цялата си група от Ямайка. Той ще излезе на сцената на фестивала SPICE Music 2021 в Бургас. Събитието ще ни върне през 90-те години с музиката на някои от най-популярните имена от този период. Концертите ще вървят от 6 до 8 август на Пристанище Бургас.

Общо четири нови имена са добавени в афиша на голямата лятна дискотека, както наричат превърналият се в традиция фестивал. Освен Maxi Priest, публиката ще може да види и чуе на живо Турбо Би от супер нашумелият навремето дует "Снап". Към тях се присъединява и In Grid. Певицата ще дойде от Италия и ще изпълни хитовете си Tu es foutu, In Tango и I am Folle de toi. На сцената ще се качи и хип хоп и рап изпълнителят B.G. The Prince of Rap.

Новите имена заместват двама от вече обявените артисти, които няма да пристигнат в Бургас. Английският музикант Maxi Jazz е отложил участието си на музикалния фестивал, защото наскоро е постъпил в болница. Заради ограниченията при пътуване и различните изисквания за карантиниране, свързани с COVID-19, рапърът Coolio е решил да отложи всичките си тазгодишни ангажименти за следващата година.

Третото издание на фестивала събира отново емблематичният български дует Дони и Момчил, а музиката им ще бъде представена от "Фондацията".

Освен новите имена, във фестивала ще участват още DJ Bobo, E-Type, C-Block, Nana, британците Stereo MC's, Leeroy Thornhill, Vengaboys и Jenny от популярната шведска група Ace of Base.