Берлускони стана дядо за 13-и път, чака и 14-о внуче

Бившият италиански премиер Силвио Берлускони вече има 13 внучета. Роди се Емануеле Силвио, момченцето на най-малкия син на милиардера – Луиджи, и на съпругата му Федерика Фумагали, за които е първата рожба.

Основателят на „Форца Италия” обаче чака и 14-о внуче през ноември, тъй като тогава ще роди петото си дете дъщеря му Барбара. Тя има други 4-ма сина – Алесандро (14), Едоардо (12), Леоне (4), Франческо Амос (3).

Най-голямата внучка на Берлускони се казва Лукреция и е на 31 г. Тя е дъщеря на големия син на милиардера Пиер Силвио. Той има и друг син Лоренцо Матия и дъщеря София Валентина.

Голямата дъщеря на бившия премиер Марина има двама сина - Габриеле на 19 г., и Силвио – на 18. Дъщерята Елеонора, която е от втория брак на Берлускони, има син Рикардо и дъщери Флора и Артемизия.

Кой колко ще получи в бъдеще от богатството на Берлускони, зависи от ролите на синовете и дъщерите му във фамилната империя. В момента бившият премиер контролира 61 на сто от холдинга „Фининвест”, който има интереси в телевизията, радиото и киното чрез „Медиасет”, и в издателската дейност - чрез „Мондадори”.

Голямата дъщеря на Берлускони от първия му брак Марина притежава 8% от квотите и е президент на холдинга и шеф на „Мондадори”, а големият му син Пиер Силвио има 8 % и е начело на „Медиасет”. Трите деца на Берлускони от втория му брак Барбара, Елеонора и Луиджи притежават заедно 21 % от компанията.

