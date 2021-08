Сара Джесика Паркър и Крис Нот пак като Кари и Тузара (Снимки)

Актьорите Сара Джесика Паркър и Крис Нот споделиха романтична снимка в инстаграм.

В хитовия сериал „Сексът и градът“ тя е Кари, той е Тузара - най-голямата й любов. След няколко раздели и събирания двамата се ожениха в края на сериала.

„Тези двамата - написа Сара Джесика Паркър. - Обзалагам се, че ще останат до късно тази вечер.“

Фенките на сериала се чудят какво се случва между двамата герои. Както "24 часа" вече писа, той продължава с нови 10 епизода 16 години след края си под друго заглавие "И просто така" ("And Just Like That"). Доскоро се знаеше, че Крис Нот няма да участва, защото е зает с друга поредица.

В новите серии ще се появи Ейдън, който бе втората голяма любов на водещата своя собствена рубрика във вестник "New York Star" Кари Брадшоу. Актьорът Джон Корбет потвърди, че ще се включи в продукцията, като уточни, че ролята му не е второстепенна. Той беше годеник на Кари между 2000 г. и 2003 г.

Участието на Крис Нот беше под въпрос, първоначално излезе информация, че той няма да застане пред камера, но после продуцентите обявиха, че все пак са успели да се договорят с него, пише "Космополитън".

Папарашки снимки показват, че Тузара вече снима сцени. Остава обаче въпросът дали не се появява епизодично, за да се вържат сюжетите. Твърди се, че Кари вече се е развела с него, защото не я разбира.

В общо 10 епизода, всеки от които ще бъде по половин час, "И просто така" ще разкаже за все така близкото приятелство между Кари Брадшоу, Миранда Хобс и Шарлот Йорк, които живеят в Манхатън.

Създателите на сериала продължават да държат в тайна датата на неговата премиера, а освен това още не издават подробности около промените, които са настъпили в живота на основните персонажите през годините. Те са на 50+, на колкото са и актрисите.

Оригиналните епизоди на „Сексът и градът“ приключиха през 2004 г. Той беше последван от два пълнометражни филма, последният от които излезе през 2010 г.

След това изглеждаше, че историята на четирите приятелки от Ню Йорк е

приключила, защото не всички актриси искаха да се върнат в ролите си.

В започналите снимки със сигурност няма да има нито една сцена с актрисата Ким Катрал. Тя отказа да се снима във филма, така че историята ще продължи без четвъртата приятелка - сексуалната хищница Саманта.

Предполага се, че първият епизод ще започне с погребението ѝ.