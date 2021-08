Съдят Боб Дилън за изнасилване

Боб Дилън е съден в Ню Йорк, обвинен от жена, която твърди, че американската рок легенда я е малтретирала сексуално преди почти 60 години - през 1965 г., когато е била 12-годишна, пише "Дарик", цитирайки световните агенции.

В иска, заведен в края на миналата седмица от J.C. се твърди, че Дилън я е малтретирал за период от шест седмици между април и май 1965 г.

В него се казва, че Дилън „е използвал статута си на известен музикант, за да снабди J.C. с алкохол и наркотици и да я насилва сексуално многократно“.

Боб Дилън, който през май навърши 80 години е обвинен, че е заплашил физически момичето.

Предполагаемата злоупотреба е станала в апартамента, който Дилън притежава в известния нюйоркски хотел „Челси”, сочат документите в обвинителния акт.

Адвокатът на Дилън Робърт Цимерман, не отговори веднага на искането за коментар от АФП. В изявление пред „USA Today” той заяви, че "Обвинението с 56-годишна давност е невярно и ще бъде енергично опровергано в съда".

Дилън се смята за най-великият автор на песни на всички времена. Сред най-забележителните му творби са "Blowin 'In The Wind", "The Times They Are a-Changin'" и "Like A Rolling Stone".

Дилън получи Нобеловата награда за литература през 2016 г. „за създаването на нови поетични изрази в рамките на великата американска песенна традиция“.