АББА гласи нещо за 2 септември, ще се разбере от нов сайт

Любимата на милиони по света група АББА гласи изненада за 2 септември, но я държи в тайна. Групата стартира нов уебсайт със заглавие Abba Voyage и призова феновете да се регистрират в него, за да бъдат първите, които ще разберат повече за новия им проект.

Abba Voyage включва загадъчно изображение на четири светещи планети, придружено от датата 2 септември. Шоуто, което подготвя групата, ще включва хитове като Waterloo, Dancing Queen и Mamma Mia.



Ще бъдат излъчени и холограми на сцената в специално изграден театър в Източен Лондон, където феновете ще могат да видят и документален филм за завръщането на групата.

Квартетът в състав от Агнета Фелтскуг, Анна -Фрид Лингстад, Бьорн Улвеус и Бени Андершон се завърна триумфално през 2018 г., обещавайки две нови песни. След като "I Still Have Faith In You" и "Don't Shut Me Down" бяха многократно отлагани, сега групата планира да пусне пет нови парчета, за да благодари на феновете си за търпението.