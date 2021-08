Билетите за Соня Йончева свършиха, хора обграждат площада на "Търси се" (Снимки)

Билетите за гала концерта на Соня Йончева и Пласидо Доминго тази вечер са се изчерпали около 2 часа преди събитието. Много хора около седемте КПП-та на плащада се надяват да влязат на "Търси се".

Седящите места тук са пет хиляди, има и значителен брой билети за правостоящи.

Концертът ще започне в 20:30 минути и ще бъде предаван на живо на специален сайт, но срещу заплащане.

Въпреки многото интервюта и изявления, които направиха двамата певци в последните дни, програмата за концерта бе достъпна в печатен вид за зрителите едва на мястото на събитието.

Първата част на онцерта е съставена от арии и дуети за баритон и сопран, от "Травиата", "Силата на съдбата", "Аида", "Мадам Бътърфлай" и "Андре Шение"

Втората част на концерта се състои откъси от сарсуела - вид испанска оперета.

Въпреки че дължи световната си известност на теноровия си глас, 80-годишият Пласидо Доминго е вече баритон.

2021-а е изключително успешна година за Соня Йончева. На 10 октомври в Берлин тя ще получи наградата "Певица на годината" на "Опус класик" за албума си "Rebirth", който „Сони Класикъл“ издаде през март и стана един от най-продаваните албуми в света в раздел „Опера“. Той съдържа песни от предкласически автори, от съвременни автори на сарсуела, фолклорната „Заблеяло ми агънце“ и песен от репертоара на АББА - Like an angel passing through my room. Те бяха записани във Франция по време на първия локдаун миналата година. В момента Соня Йончева прави световно турне с песни от албума.

Софийският концерт обаче не е част от това турне. Той е организиран от фирма на самата Соня Йончева, която призна наскоро в интервю, че отдавна е искала да направи жест към прочутия си колега Пласидо Доминго и да го покани за съвместен концерт в София, а и отдавна е искала да направи музикален празник пред „Ал. Невски“. Пласидо Доминго, който тази година навършва 80 години, е един от нейните откриватели за световната сцена. Йончева спечели през 2010 г. в Милано голямата награда на организирания от Пласидо Доминго конкурс „Опералия“ и нейното шествие по световните сцени започна именно след този конкурс.

Един от разделите на „Опералия“, който се провежда всяка година в различна държава, е посветен на сарсуелата – вид музикално-сценичен жанр, който прилича на оперета и е много разпространен в Испания. Интересът на Соня Йончева към сарсуелата е от по-отдавна, но за първи път тя се осмели да изпълни такива произведения едва тази пролет на концерт в Мадрид.