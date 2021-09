АББА издава албум другия месец, планира виртуални концерти

Шведската поп супергрупа АББА заяви на събитие в Стокхолм, че ще издаде първият си нов албум от четири десетилетия насам и ще организира догодина виртуални концерти в Лондон, съобщава Ройтерс.

Групата, която получи световна слава, преди да се раздели през 1982 г., ще го издаде на 5 ноември.

"Първо бяха само две песни“, каза Бени Андершон. "Тогава си казахме„ може би трябва да направим, не знам, още няколко. Какво смятате момичета?" и те казаха "да" и тогава аз попитах "защо не направим един цял албум?".

Групата представи една от новите си песни на събитието, посочва БНР.

"Знаех, че когато Бени засвири мелодията, просто трябваше да е за нас“, каза неговият партньор в групата Бьорн Улвеус.

"Никакво въображение не може да мечтае за това да издаде нов албум след 40 години и все пак да бъде най-добрият приятел и да се наслаждава на компанията ни един на друг и да има пълна лоялност", допълни той.

Групата, известна с поредица от хитове от 70-те и началото на 80-те години на миналия век като "Waterloo", "Dancing Queen" и "Take A Chance On Me", продаде повече от 385 милиона албума.