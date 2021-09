АББА с нов албум от 40 г. срещу Адел в битка за музикалния връх

Шведската група се завръща революционно с цифрови аватари

АББА срещу Адел – кой би допуснал, че може да се стигне до такава битка в музикалния свят, след като и шведската поп група, и английската певица са толкова големи имена, че заслужават подобаващо място в челните места на класациите особено след като дълго време не са радвали своите почитатели с нови песни.

Но пандемията, изглежда, е объркала общоприетите норми и в този бизнес и в началото на ноември се очаква да се случи точно това.

Шведите вече обявиха, че ще издадат първия си албум от 40 г. на 5 ноември, който ще се казва Voyage. Адел също смята да пусне свой тогава след 5-годишна пауза. Тя все още не е съобщила как ще се казва, което кара някои музикални критици да хранят надежда, че може да отложи премиерата му, за да не подкопава

бляскавото и дълго

чакано завръщане

на шведския квартет.

Ако обаче не го направи, те прогнозират, че това може да е най-голямата битка на АББА след Ватерло. И това не е само метафора, която сме свикнали да използваме за изключително важни сражения. Освен място на последната битка на Наполен I “Ватерло” е и името на песента, с която АББА печелят Евровизия през 1974 г. Така се казва и албумът им, издаден същата година, от който започва техният път към световната слава.

Обикновено подобни засечки на големи музиканти не се случват. Датите на пускането на албумите им са внимателно планирани, звукозаписните компании разговарят помежду си, за да избегнат напрежение за вниманието на медиите и феновете. Но вестник “Сън” разкрива, че проектите и на АББА, и на Адел са били толкова строго пазена тайна, че това е нямало как да се случи.

“Не е лесно просто да преместите датите на излизане, защото има планирани телевизионни участия, специални издания и големи кампании. Ако все пак се изправят един срещу друг, продажбите ще бъдат рекордни и въобще не се знае кой ще победи. АББА са продали 400 млн. копия от свои записи след 1972 г., а “21” на Адел е най-продаваният албум на ХXI век”, пише изданието.

Завръщането на шведската поп група се очаква да бъде революционно. Планирано е да стартира с 6 виртуални концерта в Лондон следващата година, като първият ще е на 22 май. Вече е изградена сцената в британската столица, на която ще е събитието, с около 3000 седящи места. Публиката обаче няма да види истинските членове на АББА, а техни дигитални версии. Продажбата на билети за концертите започва на 7 септември, като началната им цена е 21 паунда.

Събитието е проектирано от компания за

визуални ефекти

на създателя на

“Междузвездни войни”

Джордж Лукас. За изграждането на максимално добри аватари са работили над 850 души. Използвани са специални сензори от 160 камери, които са записвали движенията на вече възрастните музиканти, за да накарат младите им копия да се движат максимално реалистично. “Когато видите шоуто, ще се убедите, че това не са четирима души, претендиращи, че са АББА. Те всъщност са АББА”, казва продуцентът Лудвиг Андерсон.

“Мисля, че дадохме най-доброто от себе си предвид възрастта ни”, обяснява 74-годишният Бени Андершон, който успява да мотивира останалите трима членове на групата да влязат в студиото му преди 3 г., за да опитат да запишат нови песни. Първоначално правят две парчета, но след това решават да ги докарат до 10 и да пуснат албум.

“Беше толкова забавно да сме отново заедно в студиото, въпреки че 5 минути преди да дойдат, си помислих: “Трябваше да ги попитам дали все още могат да пеят”. Оказа се, че могат. Ще се уверите, щом чуете песните”, разказва Бени Андершон. Освен него в групата са 76-годишният Бьорн Улвеус, 75-годишната Анни-Фрид Лингстад и 71-годишната Агнета Фелтскуг. В миналото освен успешен музикален проект те

са били и две

щастливи семейства

Първо обаче Агнета и Бьорн се развеждат, а след това и Бени и Анни-Фрид. И двете двойки твърдят, че личните им отношения няма да попречат на професионалните, дори първоначално се опитват да скрият разделите си, но в крайна сметка през 1982 г. е последната им поява заедно по време на телевизионно предаване на живо в родната Швеция.

“Не мисля, че напрежението между нас сложи край на АББА. Напротив, от разводите ни се родиха едни от най-хубавите песни”, сподели преди години Бени пред британския “Дейли Телеграф”. “Всеки от нас осъзнаваше, че в групата има много потенциал, и не позволявахме личните ни отношения да развалят нещо толкова добро. Бьорн написа песента The Winner Takes it All специално за мен. Самият факт, че го направи, бе трогателен. Успях да изпея чувствата си в нея и мисля, че затова хората толкова я харесаха. Песента беше смесица от моите и от емоциите на Бьорн”, разкрива пред Би Би Си Агнета.

Въпреки това личните разочарования им пречат да се съберат отново в студиото дълго време, колкото и примамливи предложения да получават. Твърди се, че са отклонили преди години оферта от 1 млрд. долара, но пък сега идеята за виртуални концерти им се е сторила точно това, от което имат нужда, тъй като не си представят на стари години да се върнат физически на сцената и да правят световно турне. “Осъзнаваме, че това, което ни се случва, е немислимо. Въображението ни не би могло да го сътвори – да пуснем албум след 40 г. и пак да сме най-добри приятели, и

пак да се

наслаждаваме на

компанията си

Кой друг може да се похвали с това? Никой”, каза Бьорн по време на пресконференцията за тяхното завръщане на сцената. Обясни, че са избрали да стартират турнето си от Великобритания, тъй като винаги са имали усещането, че англичаните гледат на АББА като на своя група, след като печелят Евровизия в британския град Брайтън.

Георги Тошев: Имат песен

за всичко, което може

да се случи в живота

Един от най-големите фенове на АББА у нас е журналистът Георги Тошев. Преди няколко години той успя да се срещне с двама от членовете на групата и направи документален филм за тях. Издаде и книга.

“Влюбих се АББА и това не знам как стана. Бях сигурен, че тази музика не може да бъде забравена. Песните на АББА имат начало, развитие и край. Те имат песен и текст за всяка житейска ситуация, за всичко, което може да се случи в живота на един човек. Музиката на АББА е била с мен в най-щастливите ми мигове в живота, както и в най-тъжните. Спомням си, че когато загубих баща си, се затворих в стаята си вкъщи и дълго време слушах една и съща песен - “Като ангел минаваш през моята стая”. Това е една много лична песен, само с едно тиктакане на часовник, която Фрида и Бени записват през нощта, вече разделени, през 1981 година. И така завършва последният им диск, нищо не е случайно. Има нещо друго отвъд музиката. То е чисто в начина на живот на тези хора. АББА спазиха дистанция, и то не нарочно, от евтиния светски блясък.

Самите АББА са едни изключително нормални хора за богатството и успеха, които имат. Аз имам честта да познавам двама от тях. Бени ходи пеша или с колело до студиото, Фрида ходи пеша по пътеките на Цермат, Швейцария. Това са достъпни хора и в същото време едни хора, които спазват дистанция.