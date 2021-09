Джъстин Бийбър и Лил Нас Екс взеха големите видео музикални награди на MTV

Джъстин Бийбър и Лил Нас Екс спечелиха водещите отличия на церемонията за връчването на видео музикалните награди на MTV, предадоха световните информационни агенции, предава БТА.

Завърналият се на сцената Бийбър получи отличието за изпълнител на годината, а рапърът Лил Нас Екс взе наградата за видеоклип с Montero (Call Me By Your Name).

Оливия Родриго грабна отличието за най-добър нов изпълнител, както и за песен на годината с "Drivers License".

Джъстин Бийбър получи и приза за най-добра песен в категория поп с Peaches. В категория рок бе отличен Джон Мейър за Last Train Home.

Хитът на Бруно Марс Leave The Door Open е най-доброто ар енд би изпълнение на годината, а в категорията хип- хоп отличието взе Franchise на Травис Скот в сътрудничество с Янг Тъг и Ем Ай Ей.

Южнокорейската кей-поп банда Би Ти Ес пък стана група на годината. Тя спечели и за сингъл на годината в този жанр с Butter.

Отличието за най-добро сътрудничество отиде при Доджа Кет и нео соул изпълнителката Сиза за Kiss Me More.

Церемонията беше проведена в центъра "Бърклис" в Ню Йорк, а рапърката Доджа Кет беше водеща.

Джъстин Бийбър, който имаше най-много номинации, откри церемонията с енергично изпълнение, като се появи от тавана на центъра "Бърклис". Той се присъедини към Кид Ларой за изпълнението на съвместния им хит Stay. След това изпя и сингъла си Ghost.

Джъстин Бийбър не се беше качвал на сцената на видео музикалните награди на MTV от 2015 г. Шест години по-късно се завърна шеметно.

Статутката на Оливия Родриго за най-добра песен й беше връчена от Дженифър Лопес. "Това е най-вълшебният момент в живота ми", заяви младата изпълнителка.

Видео музикалните награди на MTV отбелязаха 40-годишнината на телевизионния канал, като шоуто беше комбинация от изпълнения на звезди като Синди Лоупър и Мадона с песни на млади творци като Оливия Родриго, Камила Кабело и Клои.

От сцената Мадона заяви пред крещящата тълпа в залата: "Казваха, че няма да продължим. Но все още сме тук".

В "Бърклис" хитовете си изпълниха още Лил Нас Екс, Кейси Мъсгрейвс, Шон Мендес, Машин Гън Кели, Меган дъ Стелиън и други.

Групата "Фу файтърс", която също изпя свои песни, получи наградата "Глобална икона". Тя е признание за "изпълнител или група, които със забележителна кариера и трайно въздействие са запазили уникално ниво на глобален успех в музиката и извън нея".

Церемонията на видео музикалните награди на MTV беше с публика. Миналата година тя премина виртуално заради пандемията от новия коронавирус.