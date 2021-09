Георги Лозанов гледа и оценява 500 документални и исторически филма

Историци и кинаджии се събират днес в Бургас на единствения по рода си Международен фестивал на историческото документално кино DOCK 2021.

“Абсолютно уникален е този фестивал. Имало е подобен само в Риека, но постепенно се е разширил и за други филми. Така че остава само този в Бургас”, каза доц. Георги Лозанов, който е част от журито.

Освен него оценители в четвъртото издание на фестивала са още проф. Божидар Манов (председател), Яна Борисова, Димитър Коцев и Камен Воденичаров. Всички те са поканени от организаторите - братята Димитър и Петър Стоянович.

Селектираните сред повече от 500 заглавия филми от конкурсната програма представят автори от САЩ, Израел, Италия, Полша, България и др. Сред номинираните ленти са “Голда” за израелската лидерка Голда Меир, “Варшава – разделен град” – за Варшавското гето, показано от двете страни на разделящата го стена, “Приказката на Джани Беренго Гардин за Венеция” – или как можем да съхраним застрашения град Венеция, The Caviar Connection – скандалната дипломация и флиртуване с останалия свят на диктаторите от бившите съветски републики, There is No Other Place (The Church) – уникалната история на мюсюлманските пазители на най-святото християнско място, както и много други.

Задачата на журито обаче е двойно по-сложна, тъй като освен документалните и художествените качества на филма ще трябва да оценява и историческите му характеристики.

“Няма златен метър за това. Основният момент, за да бъде един разказ исторически, е да показва миналото, така че да съдържа поука по отношение на настоящето”, обяснява Лозанов. Вероятно заради това за първи път и историците, дошли на фестивала от Софийския и Великотърновския университет, ще присъдят своя награда.

DOCК 2021 ще се състои от 17 до 22 септември.