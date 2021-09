"Белфаст" е големият победител на кинофестивала в Торонто

Филмът "Белфаст" на Кенет Брана, чернобяла полубиографична семейна драма за северноирландския град от края на 60-те години, спечели наградата на публиката на Международния кинофестивал в Торонто, съобщиха световните агенции.

Голямата награда, за която гласуват зрителите на кинофестивала, се смята за знак за шансовете за наградите "Оскар" догодина. Предишните девет победители бяха номинирани за "Оскар" за най-добър филм, сред тях са "12 години робство", "Зелената книга", "Земя на номади" на Клои Чжоа миналата година, предаде БТА.

"Белфаст", чиято премиера беше на кинофестивала в Телюрайд, описва детството на британския актьор и режисьор Брана в Белфаст. Филмът, в който участват Джейми Дорнан, Джуди Денч и Киърън Хайндс, излиза по екраните на 12 ноември.

Тази година десетдневният кинофестивал в Торонто премина в хибриден формат, с прожекции при спазване на социална дистанция и виртуално. Повечето от другите големи международни кинофестивали през последните месеци бяха проведени традиционно, при спазване на мерки срещу пандемията.

Сред малко над сто заглавия при обичайно представяне на 250 продукции в Торонто, се откроиха "Дюн" на Дени Вилньов, уестърн мелодрамата "Силата на кучето" ("The Power of the Dog)'' на Джейн Кемпиън и "Спенсър" на режисьора Пабло Лараин за живота на покойната принцеса Даяна.

Наградата на журито, оглавявано от актьора Риз Ахмед, бе присъдена на "Юни" на индонезийската режисьорка Камила Андини.

Наградата на публиката за документален филм отиде при Елизабет чай васархели и Джими Чин за "The Rescue'' - историята на мисията за спасяване на младежкия футболен отбор, блокиран в пещера в Тайланд през 2018 г.

Актьорските награди бяха присъдени на Джесика Частейн за ролята й в "Очите на Тами Фей" ("The Eyes of Tammy Faye") и на Бенедикт Къмбърбач ("The Power of the Dog", "The Electrical Life of Louis Wain"). Дени Вилньов получи наградата за режисура.