"Короната" фаворит за "Еми"

Водещият на церемонията за наградите "Еми" Седрик ди Ентъртейнър и продуцентите обещават, че шоуто ще е тържество за всички, но за някои от тях то може да донесе много награди, съобщи Асошиейтед прес часове преди церемонията.

Драмата на Нетфликс "Короната" и комедията "Тед Ласо" на Епъл Тв плюс се смятат за фаворити за водещите награди в категориите си, а актьорите в тях получиха куп номинации.

Победителите в категориите за най-добър драматичен сериал и за най-добра комедия може би ще утвърдят нарастващата роля и доминация на стрийминг услугите.

Церемонията ще се излъчи по Си Би Ес от 20 часа северноамериканско източно време в неделя.

Елън Помпео от "Анатомията на Грей", Трейси Елис Рос и Антъни Андерсън ("black-ish") и Ел Ел Кул Джей ("Военни престъпления: Лосн Анджелис") ще са сред връчващите наградите.

Водещата идея на продуцентите е да се подчертае ролята и значимостта на телевизията по време на пандемията и на локдауните.

Британската кралска драма "Короната" и "Мандалорианецът" от вселената на "Междузвездни войни" водят с по 24 номинации.

В категорията на комедийните сериали "Тед Ласо" се конкурира с "black-ish'', "Кобра Кай", "Емили в Париж", "Стюардесата" ("The Flight Attendant''), ("Hacks''), "Методът Комински" (''The Kominsky Method''), "ПЕН 15" (PEN15'').

За най-добър драматичен сериал "Короната" ще се състезава "Момчетата" (The Boys''), "Бриджъртън" ("Bridgerton'') , "Историята на прислужницата ("The Handmaid's Tale''), "Страната на Лъвкрафт" ('Lovecraft Country''), "Мандалорианецът" ("The Mandalorian''), (''Pose'') и "Това сме ние "("'This Is Us'').

Почти 44 на сто от общо 96 номинирани актьори са цветнокожи, предаде БТА.

Очаква се "Короната" да получи наградата за най-добър драматичен сериал, както и да бъдат отличени актьорите в ролите на кралица Елизабет (Оливия Колман), принц Чарлз (Джош О'Конър), младата принцеса Даяна (Ема Корин) и бившата британска министър-председателка Маргарет Тачър (Джилиан Андерсън), предаде Ройтерс.

Евентуална награда за "Короната" ще е ключова за Нетфликс, а Епъл Ти Ви Плюс може да влезе във висшата лига с победа за комедията "Тед Ласо", отбеляза агенцията.

Ем Джей Родригес, номинирана за сериала "Pose", може да стане първата транссексуална жена с актьорска награда "Еми".

Наградите "Еми" се присъждат от Академията за телевизионно изкуство и наука на САЩ.