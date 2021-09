Екстремният пианист Кай Шумахер идва във Велико Търново за концерт

Екстремният пианист кай Шумахер ще изнесе съвместен концерт с вируозните саксофонисти от квартет "Сигнум".На 23 септември от 19 ч. в Музикално-драматичен театър “Константин Кисимов” публиката в старопрестолния град ще стане част от музикалното шоу, в което пианото се превръща в звуково чудовище, а петимата музиканти преобръщат представите за класика.

Концертът е част от Културния календар на Община Велико Търново за 2021 година, уточняват от общината.

Петима музиканти със силно присъствие на европейската сцена ще взривят традиционните представи за класически концерт. В премиерният общ проект “Goldberg Nights”, който ще бъде представен пред публиката в старата столица, музикантите са вдъхновени от „Голдберг вариации” на Йохан Себастиан Бах, който миксират в един въздействащ спектакъл мистични и носталгични тълкувания на темата за нощта.

Кай Шумахер е екстраординерен пианист и признат композитор експериментатор, който се включва в проекта на саксофонистите със своя творба и с личното си сценично участие. За него критиката пише, че се наслаждава от пресичането на границите между класическата и популярна музика, като същевременно избягва изтърканото клише „кросоувър“. Кай учи в прочутия Folkwang University в Есен при проф. Тил Енгел. От 2009 г. той непрекъснато експериментира и комбинира привидно несъвместими елементи и постига изненадващи резултати. Неговите солови изпълнения са акт на чиста музикална и стилистична алхимия, поднасящи опияняващ микс от дадаизъм и танцувалност, авангард и поп култура, а понякога всичко това наведнъж.

Когато не е ангажиран с предизвикателствата на определен жанр, репертоарът на Кай Шумахер се фокусира върху американската клавирна музика от ХХ и XXI век. Дебютният му запис на монументалното произведение на Фредерик Ржевски „Обединените хора никога няма да бъдат победени“ (2009) е акламиран от списание Fono Forum като „пианистична сензация“ и избран за CD на месеца. Във втория си албум, „Transcriptions“ (2012), той смело се обръща към музикалните герои от своята младост - Rage Against the Machine, Nirvana, Slayer и други - ремиксирайки ги и преобразявайки концертния роял в звуково чудовище, побрано в четири квадратни метра, в механичен инструмент за звукови ефекти, в комплект от подготвени перкусии. Третият албум „Безсъние“ (2015) е историята на една нощна одисея, едновременно успокояваща и обезпокоителна. Това са пет неспокойни „нощни химна", характеризиращи творбите на петима американски композитори, написани през последните 80 години. В албума „Beauty in Simplicity“ (2017) Кай Шумахер комбинира оригинални композиции за пиано със свои собствени аранжименти за „подготвено пиано“, за да създаде повтарящ се сет между медитация и маниакалност. Включвайки творби от три века - от Ерик Сати през Стив Райх до Moderat Minimal Music, той среща пионерите в класиката с Ambient, Techno и Post-Rock. „Rausch” (2019) е първият албум на Кай с изцяло собствени композиции. В него Шумахер се въздържа от използване на допълнителни звуци, всъщност електрониката липсва изцяло. Вместо това той използва своя собствена форма на „подготвено пиано“, манипулирайки механизма и струните на инструмента, за да получи необичаен набор от звуци. Кай Шумахер работи и като продуцент, редовно се изявява и като солист на различни оркестри в Европа, Азия, Северна и Южна Америка.