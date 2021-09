Продуцентът на Би Ти Ви новините Константин Караджов се сгоди за половинката си Ирена Рашева.

Бившият водещ на сутрешния блок на телевизията публикува снимка във фейсбук профила си, на която е прегърнал приятелката си и тя показва пръстена си. Към нея е написал: Dream it, wish it, do it! - Мечтай, пожелай, направи го.