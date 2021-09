Елтън Джон в Париж, а Джей Ло в Ню Йорк пяха за равния достъп до ваксините

Поредицата от глобални концерти на шест континента започна в събота с участието на Елтън Джон в Париж и Били Айлиш в Ню Йорк, където принц Хари и съпругата му Меган Маркъл също излязоха на сцената. Концертната 24-часова инициатива на неправителствената организация "Глоубъл ситизън" цели да повиши осведомеността за заплахите, пред които е изправена планетата, предаде Франс прес.

В Париж Елтън Джон - сам на пианото на сцената, облечен в зелен костюм, с Айфеловата кула на заден план зададе тона на събитието, като редуваше хитове (Tiny Dancer, This Is Your Song, Rocket Man, както и дуетния сингъл After All с Чарли Пут от предстоящия си албум) и хуманитарни послания, предаде БТА.

Звездният афиш във френската столица включваше също Ед Шийран, диджей Снейк, "Блек айд пийс", "Кристин енд дъ Куинс", Доджа Кет, Хър, Анжелик Киджо, Стормзи, Фатма Саид.

74-годишният Елтън Джон отправи призив "никой да не бъде оставян настрана" във времето на здравна криза и за "равен достъп" до ваксините по света.

Концертите на живо, както и предварително записани изпълнения на звезди като южнокорейската кей-поп група Би Ти Ес от Сеул, Андреа Бочели от Тоскана, Рики Мартин от Лас Вегас, "Металика" от Луисвил, САЩ, са по инициатива на неправителствената организация "Глоубъл ситизън".

Целта им е да мобилизират голяма аудитория, насочвайки вниманието към теми като климатичните промени, равния достъп до ваксини в борбата срещу Ковид-19, крайната бедност, и да наберат средства в помощ на разрешаването на тези глобални проблеми.

Подобно на благотворителната инициатива "Лайв ейд", организирана през 1985 г. от музиканта Боб Гелдоф за борба с глада в Етиопия (в която Елтън Джон също участва), редица градове се включиха в 24-часовото шоу.

След Париж Ню Йорк пое щафетата с Били Айлиш, "Колдплей", Дженифър Лопес и Лизо.

Принц Хари и съпругата му Меган Маркъл също излязоха на сцената в нюйоркския Сентръл парк, призовавайки достъпът до ваксини да се разглежда като "основно човешко право". "Съпругата ми и аз вярваме, че начинът, по който сте родени, не трябва да диктува способността ви да оцелявате", каза херцогът на Съсекс под аплодисментите на хиляди присъстващи.

След Хари и Меган на сцената се качиха Алесия Кара и поп звездата Синди Лопър, която посвети изпълнението си на "Girls Just Want to Have Fun" на афганистанските жени.

Концертът в Сентръл парк включваше също Шон Мендес, Камила Кабело, Мийк Мил, Бърна Бой, Ланг Ланг.

В рамките на проявата администраторът на Американската агенция за международно развитие (USAID) Саманта Пауър обяви в записано съобщение, че САЩ "ще допринесат с над 295 милиона долара за борбата с глада по света и насилието, основано на пола, и ще отговорят на спешните хуманитарни нужди, свързани с пандемията".

След края на концерта в Ню Йорк шоуто продължи в Лос Анджелис с изявата в Гръцкия театър на звезди на музиката като Стиви Уондър, Адам Ламбърт, Деми Ловато, "Уан рипъблик", "Файф секъндс ъв съмър".

Лондон се включи в програмата с изпълнения на Кайли Миноуг, "Дюран Дюран", победителите от Евровизия "Монескин", Найл Роджърс, Раг ен Боун Ман.