"Мулен Руж! Мюзикълът" триумфира с десет награди "Тони"

"Мулен Руж! Мюзикълът" се окичи с короната за най-добър мюзикъл на церемонията за наградите "Тони", която беляза завръщането на Бродуей след 18 месеца прекъсване заради пандемията от Ковид-19, съобщиха световните агенции.

Спектакълът за парижкия нощен клуб, създаден въз основа на филма от 2001 г. на Бъз Лурман и осъвременен с песни като "Single Ladies'' и "Firework'' редом до безспорния хит "Lady Marmalade'', спечели десет награди "Тони". Рекордът от 12 трофея държи "Продуцентите", предава БТА.

Продуцентката Кармен Павлович сподели наградата си с всички представления, поразени от пандемията през последните 18 месеца.

"За мен е малко странно да говорим само за един спектакъл като най-добър мюзикъл. Смятам, че всяко шоу от последния сезон заслужава да бъде определяно като най-добрият мюзикъл. Постановките, които започнаха да се играят, другите, които тръгнаха, но така и не бяха възстановени, тези, които почти стигнаха до сцена. И онези, които бяха спрени, но имаха късмета да се преродят, разбира се - всяка една от тях е най-добрият мюзикъл", каза Павлович в словото си при приемането на наградата. Мулен Руж! Мюзикълът" бе номиниран в 14 категории.

"The Inheritance" ("Наследството") на Матю Лопес бе отличен за най-добра нова пиеса и спечели и още три награди, а Чарлз Фулър от "A Soldier's Play'' спечели актьорска награда и приза за възраждане на представление.

Седемчасовата епична драма в две части на Лопес, която използва като отправна точка "Howards End'', донесе награда за най-добър актьор на Андрю Бърнап, за най-добър режисьор на Стивън Долдри и за най-добро изпълнение на актриса в поддържаща роля за Лоис Смит.

Церемонията, която бе отлагана заради пандемията, започна с енергичното изпълнение на "You Can't Stop the Beat'' на оригиналния състав на "Hairspray!'' и последваха още няколко изпълнения на живо. Артистите се изявиха пред изпълнения от ентусиазирана публика, която носеше предпазни маски, театър "Уинтър Гардън" в Ню Йорк. Водещата на първата част Одра Макдоналд бе посрещаната с аплодисменти на крака, когато се появи на сцената.

Наградата за най-добър актьор в главна роля в мюзикъл бе присъдена на Арън Твейт за "Мулен Руж! Мюзикълът", който бе единственият, номиниран в категорията.

Най-добра актриса в главна роля в мюзикъл спечели Ейдриън Уорън за превъплъщението си в "Тина_Мюзикълът Тина Търнър".

Церемонията продължи четири, вместо обичайните три часа. Водещ на втората част, в която бяха представени откъси от трите водещи мюзикъла, беше Лесли Одъм младши.

Номинациите за наградите бяха определени измежду едва 18 пиеси и мюзикъли от сезон 2019-2020 г. В предишния сезон за наградите бяха взети предвид общо 34 театрални постановки. Предишната церемония за наградите "Тони" бе проведена през 2019 г. Театрите на Бродуей прекратиха дейността си внезапно на 12 март 2020 г. заради пандемията от новия коронавирус. Американските театрални награди "Тони" се връчват от 1947 г. и носят името на американската актриса Мери Антоанет Пери.