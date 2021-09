"Ролинг стоунс" започна турнето си в САЩ, отложено заради пандемията

Групата "Ролинг стоунс" започна отложеното заради пандемията от Ковид-19 турне в САЩ, предадоха Асошиейтед прес и Ройтерс.

Началото на "No Filter" беше дадено в Сейнт Луис, щата Мисури.

За първи път от почти шест десетилетия групата излезе на голяма сцена без барабаниста си Чарли Уотс, който почина през август на 80-годишна възраст.

Шоуто започна с празна сцена, само под звуците на барабани със снимки на покойния Уотс на видео стената. След втората песен - вълнуващо изпълнение на "It's Only Rock 'N' Roll (But I Like It)", Мик Джагър, Кийт Ричардс и Рони Уд се появаха на сцената.

Джагър и Ричардс ръкопляскаха в знак на благодарност към феновете за подкрепата и любовта към Чарли Уотс. Фронтментът призна, че е било емоционално да видят снимките на покойния барабанист на сцената.

"Това е първото ни турне, което правим без него. Чарли ни липсва толкова много, на сцената и извън нея", каза Джагър.

Групата посвети изпълнението на "Tumbling Dice'' на Уотс. На барабаните беше Стив Джордан.

Турнето на "Ролинг стоунс" беше планирано за 2020 г., но заради пандемията се наложи да бъде отложено. По време на концерта строго се спазваха противоепидемичните мерки, като десетките хиляди фенове на групата носеха предпазни маски.

Преди шоуто музикантите призоваха да си останат вкъщи всичките им почитатели, които имат симптоми на Ковид-19. Мисури е сред американските щати с най-много заразени с варианта Делта на новия коронавирус.

С турнето "No Filter" легендарната група ще мине през десетина американски града, като финалът е планиран за 20 ноември в Остин, щата Тексас.