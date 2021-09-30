Актьорът добави още отличия към вече спечелените със своите фотографии. Владо Карамазов получи общо 6 награди от конкурса Prix de la Photographie - 2 златни и 4 бронзови. Това е ежегоден европейски форум, а снимките-победители в него, се показват в изложба в галерия в Париж и се публикуват в годишно списание.
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Карамазов с 6 награди - две златни и 4 бронзови, от европейски фотоконкурс