На 24 октомври Джейм Бонд е в зала „България“

В разгара на Бонд манията, когато светът следи с интерес развръзката на последната лента от култовата поредица, наречена "Смъртта може да почака", Софийската филхармония Ви кани на концерт с емблематични парчета от филмите за Агент 007.

На 24 октомври в зала „България“ ще Ви припомним някои от най-хубавите музикални моменти, обещаха от там. Сред тях са топ сингли като Diamonds Are Forever, The World Is Not Enough, Golden Eye и Skyfall, оркестрирани специално за Софийската филхармония. Ще прозвучат и няколко симфонични сюити, както и оригиналната тема на Бонд, написана от композитора Монти Норман за “Доктор Но” (първия филм от поредицата) и добила световна популярност още тогава. На сцената на зала „България“ отново ще се качат Милица Гладнишка, Криста, Рут Колева, Боби Косатката / Der Hunds, Ягода Тренева и Живко Станев. За още по-автентичния звук се грижи и бандата в състав: Стоян Джаферов – китара, Богомил Енчев – барабани, Светослав (Козмо) Неделчев – бас и Филип Александров – клавишни.

Независимо, дали сте фанатичен фен на филмите или любител на хубавата музика, James Bond Live in Concert ще ви пренесе в стилната атмосфера на Холивудския блокбастър.

Потопете се в магията на музиката в една изцяло тематична вечер с много стил и музикални шедьоври, както от класическите така и от най-новите филми за Бонд, казаха от филхармонията.