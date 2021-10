Jeremy? ще свирят на световното "Експо 2020" в Дубай

Музикантите от Jeremy? са получили специална покана да свирят в първия музикален фестивал Expo Beats Festival в рамките на "Експо 2020" в Дубай, съобщават от екипа на групата, предава БТА.

В продължение на 6 месеца са предвидени шест отделни музикални събития, а в първото от тях - World Beats Festival (7-9 октомври) участват българските изпълнители. Те ще са единствената група от България, която ще се включи изобщо в музикалните фестивали на "Експо".

Концертът им на 9 октомври ще е на най-голямата сцена - Jubilee Stage. Участието ще е с продължителност един час, а в едно от парчетата, които ще изпълнят (Just like the Rolling Stones) на сцената ще стъпят и таньори, под специалната хореография на известния британски хореограф Дани Лий.