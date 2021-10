Златното момиче Симона Дянкова те предизвиква да снимаш своите най-вдъхновяващи моменти

Победителят във фотоконкурса „Lifespiration starts here“ ще спечели 2000 лева от Answear, а подгласниците му ще получат много предметни награди

Кое е най-голямото ти вдъхновение? Олимпийската медалистка по художествена гимнастика Симона Дянкова, певицата Прея и писателката Гери Турийска те предизвикват да го откриеш, да го снимаш и да участваш в международния фотоконкурс „Lifespiration starts here“. Инициативата е продължение на миналогодишното предизвикателство на модната платформа Answear - „Catch the moment“, в което се включиха 1473 участници от България.

Покажи на света откъде черпиш мотивация, какво те вдъхновява вкъщи или на работното ти място, когато пътуваш или се забавляваш. Улови безценните мигове и публикувай кадрите в Instagram профила си, като не забравяш да добавиш #Lifespirationstartshere, #answear_bg и @answear_bg.

Снимките ще бъдат оценявани от международно жури, в което важен глас има златното момиче и капитан на българския национален ансамбъл по художествена гимнастика Симона Дянкова. Победителят ще спечели големия приз от 2 000 лева, а подгласниците му - 2 награди в продукти на стойност 200 лева и 5 награди в продукти на стойност 80 лева, всички от Answear.bg.

Посланици на конкурса „Lifespiration starts here: Catch the moment“ са жени от цяла Европа - модели, актриси, пътешественички и активистки, които следват своя път, пълен със страст, изненади и креативни предизвикателства. Сред тях са също талантливите Гери Турийска и Прея. Певицата озвучава новото завладяващо и зареждащо с енергия видео на Answear „Lifespiration starts here“ („Вдъхновението започва оттук“).

С него фешън платформата, която работи на девет пазара, показва, че предлага много повече от мода - нови възможности, вдъхновение да живееш още по-интересно и активно. Действай според своите правила и бъди точно такава, каквато желаеш - чувствителна, силна, романтична, темпераментна, срамежлива. Женствеността има безброй лица, а всяко от тях е красиво и единствено по рода си.

Още информация за фотоконкурса „Lifespiration starts here“ виж тук - https://bit.ly/3lc40hI