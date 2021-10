Тони Бенет подобри рекорд със съвместния албум с Лейди Гага (Видео)

Тони Бенет подобри рекорд, като на 95 години и 60 дена стана най-възрастният човек, издал албум с нови записи, съобщи ЮПИ.

Заедно с Лейди Гага той издаде албума "Love For Sale" на 1 октомври. Албумът е с класики на Коул Портър, като "Night and Day", "Love For Sale", "I've Got You Under My Skin".

Двамата певци за първи път работиха заедно по песента "Lady Is a Tramp". През 2014 г. те издадоха съвместния албум "Cheek to Cheek", припомни БТА.

Тони Бенет притежава рекорда за най-възрастния изпълнител, заел първо място в американската класация за албуми с "Cheek to Cheek" и за най-дълъг период между оригинален запис и презаписването му с "Fascinating Rhythm" - 69 години.

Кариерата на Тони Бенет продължава 70 години. Сред неговите хитове са "I Left My Heart in San Francisco", "Rags to Riches", "Because of You." Известни кавъри, записани от него, са "Fly Me to the Moon", "The Very Thought of You", "For Once In My Life".