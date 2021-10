HUAWEI NEXT-IMAGE Awards 2021 отново очаква снимките ви в глобален и локален конкурс с големи награди

Huawei NEXT-IMAGE Awards е най-големият в света конкурс за смартфон фотография

Популярният годишен фотографски конкурс на Huawei – NEXT-IMAGE Awards 2021, отново е отворен и очаква снимки и видеа, заснети с Huawei устройства, до 30 ноември. Темата на тазгодишното издание е ”Better Together”, а наградите са над 70 парични и предметни награди в глобалния конкурс и три големи продуктови в неговото локално издание, като всеки може да участва и в двете, независимо едно от друго.

Huawei NEXT-IMAGE Awards е най-големият в света конкурс за смартфон фотография, с над 2 милиона изпратени снимки и видеа от началото му през 2017-а година до сега. С лесна механика и атрактивни награди, за пета поредна година мобилни фотографи, от любители до професионалисти, могат да споделят своя поглед за света с феновете от цял свят.

Жури

Победителите в глобалния конкурс NEXT-IMAGE Awards се избират от екип от фотографски експерти от множество държави и с разнобразни творчески профили. Сред тях са канадският фограф на екстремни спортове Рубен Крабе, британският критик по изкуствата Карън Смит, и френският телевизионен и радио продуцент Оливър Чиабодо. В журито са включени и визуални артисти с личен опит в печеленето на фотографски награди, от Пулицер до миналогодишното издание на Next-Image Awards, както и вице-президента на Consumer Strategy Marketing Dept в HUAWEI Consumer Business Group – Ли Чанджу.

Локалното издание за България има собствено жури, което включа Лиу Ганг – Скофилд, генерален мениджър, и Дарина Иванова, маркетинг директор на Huawei Consumer Business Group за България и Северна Македония, модният фотограф Константин-Коко Кръстев, и уеб продуцента, режисьор и влогър Крис Захариев. Можете да почерпите вдъхновение от работата на Коко Кръстев и Крис Захариев от техните артистични профили - https://www.instagram.com/koko_krastev/ и https://www.instagram.com/chriszahariev/; https://www.youtube.com/c/ThatBoyChris

Награди

Глобалното издание по традиция стартира с богат паричен и предметен награден фонд. Голямата награда „Фотограф на годината“ ще бъде дадена на 3-ма участници и ще е под формата на NEXT-IMAGE CREATION бонус от 10 000 US долара. Други 27 участници ще получат по 1 000 US долара. Сред предметните награди са 30 смарт часовника Huawei Watch 3. Журито ще определи и 10 носители на Student Focus Award, студенти на възраст между 18 и 24 години, които ще получат смартфон Huawei P50 и NEXT-IMAGE CREATION бонус от 1 000 US долара.

Не по-малко атрактивни са локалните награди за конкурса в Инстаграм. Участникът, класиран на първо място, ще получи най-новия смартфон от серията HUAWEI nova, който ще бъде обявен официално на 21 октомври 2021. Носителят на втора награда ще получи първия таблет у нас, базиран на HarmonyOS – Huawei MatePad 11, с честота на опресняване на екрана от 120Hz, в комплект с магнитна клавиатура и писалка, а на трета награда – най-новите open-fit безжични TWS слушалки Huawei FreeBuds 4, отличаващи се с активно адаптивно шумопотискане и Hi-Res Audio звук.

Как да участвам

За участие в глобалното издание посетете https://gallery.consumer.huawei.com и следвайте указаните там стъпки, за да качите снимката или видеото си в съответната категория.

За локалното издание е необходимо просто да я качите в собствения си профил в Инстаграм с таг на страницата на Huawei Mobile за България (https://www.instagram.com/huaweimobilebg/) @huaweimobilebg, и хаштаг #HuaweiNextImage.

Участията в локалното и глобалното издание на конкурса са независими едно от друго. Участията в единия не водят до автоматично участие в другия, но всеки може да сподели креативността си и в двете и да спечeли награда и от двата наградни фонда.

10 категории, 10 уникални погледа към красотата на света

Huawei окуражава участниците да изследват света в различни перспективи, формати и условия. Затова глобалният конкурс е разделен в 10 тематични категории, които го правят още по-интересен. Категориите са Portrait, Monochrome, Colour, Snapshot, Night, Telephoto, Super Wide Angle, Super Macro, Story Creator и Storyteller. Тези категории стимулират и използването на традиционните предимства на Huawei смартфоните в области като заснемане при ниска осветеност и нощни снимки, макро фотография, снимки от много далечно разстояние, широгоъгълни кадри и, разбира се, портрети.

Две журита и много награди ви очакват до 30 ноември в два вълнуващи конкурса – на https://gallery.consumer.huawei.com и във вашия собствен Инстаграм с тагове #HuaweiNextImage и @huaweimobilebg.