Рок легендата Роджър Уотърс се ожени за бившата си шофьорка

Съоснователят на "Пинк Флойд" Роджър Уотърс (78 г.) се ожени за пети път, за 43-годишната Камила Чавис, която била негов шофьор, съобщиха "Пейдж Сикс" и "Пийпъл", цитирани от БТА.

Уотърс обяви в Инстаграм, че се е оженил за Камила Чавис, с която имат връзка около пет години и публикува поредица от снимки как двамата празнуват брака си в Хемптънс, където Уотърс има къща.

През 2018 г. Уотърс разкри пред аржентинското издание "Инфобей" как е срещнал Камила. "Всъщност я срещнах на един от концертите ми преди няколко години. Тя работеше в транспорта, шофираше автомобила, с който се движех между хотела и стадиона. Телохранителят ми сядаше до нея и си говореха, аз се возех на задната седалка. Не зная какво, но нещо ме привлече в нея. Един ден й казах: "Извинявай" и тя се обърна към мен. "Казвал ли ти е някой, че имаш много красиви скули?" Забелязах слаба реакция, така започна всичко".

Според запознати Чавис е била шофьор на Уотърс на фестивала Коачела през 2016 г.

Уотърс е женен за англичанката Джуди Трим от 1968 г. до 1975 г., след това за аристократката Каролайн Кристи от 1976 г. до 1992 г. През 1993 г. сключва брак с актрисата Присила Филипс, с която се развежда през 2001 г. През 2012 г. се жени за актрисата и режисьор Лори Дърнинг и подава молба за развод през 2015 г.

Музикантът напуска "Пинк Флойд" през 1985 г., а две години по-късно губи делото за правата върху името на групата. Оттогава изпълнява парчета от класическите албуми на "Пинк Флойд" "Dark Side of the Moon" и "The Wall" на соло турнета. През 2005 г. и 2011 г. се събира за концерти с другите музиканти от групата Дейв Гилмор и Ник Мейсън.