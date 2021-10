Шер съди наследниците на Сони Боно за приходи от техни общи песни

Певицата Шер е завела дело срещу вдовицата на бившия си съпруг и музикален партньор Сони Боно за приходи от общите им песни, сред които "I Got You Babe'' и "The Beat Goes On", съобщи БТА, цитирайки Асошиейтед прес.

В иска, подаден във федерален съд в Лос Анджелис, Шер твърди, че Мери Боно, бивш член на Камарата на представителите на САЩ, и други наследници на Сони Боно са се опитали да прекратят изпълнението на бизнес споразумението между Шер и Сони Боно, сключено при развода им през 1975 г. То предвижда двамата да получават по 50 на сто от приходите за общите им парчета.

Според иска наследниците на Сони Боно са подали документ през 2016 г., че ще прекратят част от лицензионните споразумения на Боно, "но не и че ще прекратят, а и те не биха могли" да сложат край на изпълнението на договорката му с певицата Шер.

Тя твърди, че търпи загуби от поне един милион щатски долара.

Адвокат на Мари Боно каза, че действията на семейството на Сони Боно са в рамките на закона и на правата им. "Законът за авторското право позволява на вдовицата и децата на Сони да отнемат правата на Сони от издатели, което те са и сторили", каза адвокат Даниъл Шлахт в изявление. Той посочи, че наследниците на Сони Боно са готови за частни дискусии, но са уверени, че съдът ще потвърди позицията им, ако това се наложи.

Шер, която е лауреат на награди "Грами", "Оскар" и "Еми" и автор на редица хитове, както и актриса, започва да се изявява в дует със Сони Боно през 1964 г. По-късно двамата имат и телевизионно шоу. Женени са от 1969 г. до 1975 г.

Сони Боно бе кмет на Палм Спрингс, а по-късно и конгресмен в щата Калифорния. Той почина при инцидент със ски в Лейк Тахо през 1998 г. и четвъртата му съпруга Мари Боно го наследи на поста му и след това бе избрана в Конгреса на САЩ.