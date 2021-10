Легенда от "Мотли крю" счупи ребра на концерт

Вокалистът на групата "Мотли крю" Винс Нийл падна от сцената по време на концерт и си счупи ребра, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Инцидентът стана на музикален фестивал в Пиджън Фордж, щата Тенеси.

По време на изпълнението на песента "DonТt Go Away Mad (Just Go Away)" Нийл се приближава към предната част на сцената, като насърчава публиката да ръкопляска. След това той прави крачка напред и пада.

"Винс падна и си счупи ребра" при инцидента, обясни басистът на публиката. "Той беше толкова развълнуван, че е тук. Той живее в Тенеси".

Организаторите на фестивала обявиха, че певецът е откаран в болница.