Дуото "Пет шоп бойс" идва за първи концерт в България

Световноизвестното британско дуо "Пет шоп бойс" (Pet Shop Boys) идва за първи концерт в България през лятото на следващата година.

Датата на събитието е 2 юли, а мястото е парка на летище "София", съобщават организаторите, предаде БТА.

По думите им паркът на летище София ще бъде специално подготвен и трансформиран, за да отговори на високите изисквания на продукцията на британците. Концертната зона ще е оформена в амфитеатрален стил. Чакащите, излитащите и кацащите самолети, кулата за контрол на полетите и много зеленина ще са част от декора на музикалния спектакъл.

Нийл Тенант и Крис Лоу гостуват в рамките на турнето "Dreamworld: the Greatest Hits Live". То ще представи превърналите се във вечна класика парчета на артистите "Go West", "It's A Sin", "West End Girls", "What Have I Done To Deserve This?", "Always On My Mind" и много други.Според "Дейли телеграф" шоуто им обхваща поп култура, клубна култура, театър, кино и политическа сатира, поднесени на публиката чрез запомняща се хореография от профeсионални танцьори, впечатляващи визуални ефекти и умопомрачително светлинно лазерно шоу.

Групата ще представи и новия си студиен албум "Hotspot" (2020).Тя има 42 европейски топ 30 сингъла, включително 22 топ 10 хитове и четири номер 1.