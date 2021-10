Творба на Христо Явашев влезе в колекцията на Ватиканските музеи

Директорът на Ватиканските музеи Барбара Ята е получила от италиански дарители авторско копие на творба на Христо Явашев за колекцията на музея. Това е първата творба на родения в България световноизвестен артист, която постъпва в престижния музей, посещаван от над 6,5 млн. туристи годишно. Официален гост на дарителския акт е бил българският посланик във Ватикана Богдан Паташев, предава БТА.

Дарението се осъществява като продължение на ангажимент да бъде откупена творба и дарена на Ватиканските музеи, заявен от монс. Дарио Вигано по време на уебинар на тема съвременното изкуство през творчеството на Кристо и Жан-Клод и опаковането на Триумфалната арка в Париж, проведен на 14 септември 2021 г. Уебинарът е бил организиран от българското посолство във Ватикана, съвместно с посолствата на Франция и на САЩ и Ватиканските музеи, а техническата организация е била предоставена от Дипломатическия институт при МВнР.

Дарената творба представлява подписано от Христо Явашев авторско копие под номер 31 на опакована кутия с видеозаписи на Ватиканските музеи по проект от 2016 г. Копието е откупено от дарители със съдействието на монс. Вигано, който сега е заместник-ректор на Папската академия на науките и бивш директор на Ватиканската служба на съобщенията. Монс. Вигано е бил гост на уебинара в българския панел, по време на който е бил представен и документалният филм за Кристо и Жан-Клод на Георги Тошев и Ема Константинова.

Христо Явашев реализира т.нар. опаковане на Ватиканските музеи през 2016 г. във Ватикана със съдействието на монс. Вигано и подписва 300 авторски копия, които са предадени на аукционната къща "Кристис". От продажбата им са събрани около 200 хил. евро и предадени на папа Франциск, в отговор на негов апел за събиране на средства за детска болница в Банги в Централноафриканската република.Тази творба на Христо Явашев е определяна от медиите като "изкуство, превърнато в благотворителност", а официалното и наименование е: Christo's box. Between art and mercy. A gift for Bangui.

При предаването на творбата са присъствали и монс. Дарио Вигано, двама представители на дарителите, откупили авторското копие, и кураторът на колекцията за съвременно изкуство на Ватиканските музеи Микол Форти. Получената творба ще бъде заведена и на по-късен етап изложена в залите с колекция за съвременно изкуство на Ватиканските музеи.