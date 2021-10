Певецът Елтън Джон оглави британската класация за албуми, съобщи сайтът на официалната компания, която следи продажбите и съставя чартовете, пише БТА.

Джон си осигури първенството с албума "Lockdown Sessions", записан по време на коронавирусната пандемия и включващ сътрудничества с изпълнители от различни поколения и жанрове, сред които Ники Минаж, Йънг Тъг, Майли Сайръс, Дуа Липа, Лил Нас Екс, Стиви Никс, Стиви Уондър, "Горилаз".

Елтън Джон за втори път за по-малко от месец покорява върха в британските чартове. Преди две седмици песента му "Cold Heart (Pnau Remix)" в сътрудничество с Дуа Липа оглави класацията за сингли.

"Lockdown Sessions" е осмият албум, с който Джон оглавява чарта.

"Изключително се гордея с това, което създадохме. То показва духа на сътрудничество и заедност, които все още могат да се случат при най-трудните обстоятелства. Много благодаря", сподели певецът.

Второ място в албумната класация заема певицата Лана дел Рей с "Blue Banisters", следвана от групата "Дюран Дюран" с "Future Past".

Челната петица в чарта за албуми се допълва от "Бифи Клайро" с "The Myth Of Happily Ever After" и първенците от миналата седмица "Колдплей" с "Music Of The Spheres".

В британската класация за сингли на първо място е певицата Адел с "Easy On Me", следвана от Елтън Джон с "Cold Heart (Pnau Remix)" в сътрудничество с Дуа Липа и Ед Шийран с "Shivers".