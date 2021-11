Адел разкри съдържанието на новия си албум

Адел разкри заглавията на песните в новия си албум "30", който ще бъде пуснат в продажба на 19 ноември, съобщи БТА, позовавайки се на АФП.

Първата песен в албума е "Strangers by Nature" (Чужди по природа), а последната - "Love is a Game" ( Любовта е игра). "Woman Like Me" (Жена като мен), "Hold on" (Чакай), "To be Loved" (Да бъдеш обичан) са други заглавия.

Преди две седмици Адел пусна водещия сингъл от албума "Easy on Me". Jой оглави британската класация с най-много продажби от излизането на "Shape of You" на Ед Шийран през 2017 г. През първата седмица сингълът стана най-слушаният в страната в интернет от "7 rings" на Ариана Гранде през 2019 г. и най-продаваният в цифрова версия за една седмица през 2021 г.

Заглавието на албума препраща към възрастта на Адел, когато е започнала да го пише преди три години. Тогава тя е била в криза заради раздялата с бащата на сина си.