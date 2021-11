АББА отлагат промоцията на албума заради смъртта на двама на концерт

След прекъсване от 4 десетилетия, АББА издават в петък дългоочаквания си албум. Промоцията бе отложена с 24 часа заради смъртта на двама души след падане на концерт в Швеция, съобщиха АФП и АП.

Във вторник вечерта в концертна зала в Упсала мъж на 80 години почина като падна от седми етаж и така уби още един зрител.

В тази зала беше насрочен концертът "Thank you for the music" в чест на произведенията на Бьорн Улвеус и Бени Андершон.

"Заради трагичното събитие на трибютния концерт в Швеция снощи, решихме да отложим за утре публикуването на нашето видео от бъдещия ни концерт", съобщиха от групата в социалните мрежи.