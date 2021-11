Британският певец Ед Шийран оглави класация за албуми за четвърти път

Певецът Ед Шийран оглави класацията на "Билборд" за албуми, съобщи сайтът на изданието, цитирано от БТА..

Шийран си осигури първенството с новия си албум "=" (Equals). По данни на Eм Ар Си за периода на отчитане от тавата са продадени 118 000 еквивалентни единици.

Ед Шийран оглавява албумния чарт за четвърти път. Британският певец преди е покорявал върха му с "No. 6 Collaborations Project" през 2019 г., ":" (Divide) през 2017 г., и "x" (Multiply) през 2014 г.

Първенецът от миналата седмица Дрейк е отстъпил на втора позиция с 67 000 продадени еквивалентни единици от албума "Certified Lover Boy".

Третото място заема кънтри певецът Морган Уолън с 42 000 продадени еквивалентни единици от тавата

"Dangerous: The Double Album".

Челната петица в класацията Билборд 200 се допълва от рапърките Доджа Кет с албума "Planet Her" и Меган дъ Стелиън със "Something for the Hotties".