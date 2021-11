Носителката на Опус Класик Лусиен Реноден Вари и маестро Саша Гьотцел с концерт, посветен на Астор Пиацола

Тромпетовата сензация Лусиен Реноден Вари и маестро Саша Гьотцел са подготвили огнена програма с музиката на аржентинския гений Астор Пиацола.

На 18 ноември заедно със Софийската филхармония те ще представят сюитата „Мария от Буенос Айрес” „Чин – Чин” и „Либертанго“ във версии за тромпет и оркестър. Софийската филхармония ще нажежи страстите с твоби от Морис Равел, Бърнстейн, Сен-Санс и Артуро Маркес.

Само преди месец Лусиен стана носителка на наградата Опус Класик, а албумът ѝ Piazzolla Stories се изкачи до първо място в Apple Music Classic и в Amazon. Младата трпмпетистка предизвиква възторг сред публика и критици и влиза в престижната селекция „30 под 30“ на Classic FM за 2021.

Лусиен Реноден Вари започва големи концертни изяви още през тийнейджърските си години и издава първия си албум с голям лейбъл на 18 години.

Родена е в Сен-Себастиен-сюр-Лоар, Франция. Записва се в Консерваторията на Льо Ман през 2007 г., където взема уроци по класически тромпет от Филип Лафит и уроци по джаз от Сантяго Квинтани. Дипломира се в Парижката консерватория с класическа тромпет под ръководството на Клемон Гарек. През 2017 г. добавя джаз и импровизация към курса си на обучение. През 2010 г. печели конкурса Selmer Le Parnasse, а през ноември същата година, само на 11, тя завършва на трето място в Европейското състезание за млади тромпетисти във за възрастовата група 14 до 17 г.

Вари прави първите си фестивални участия през 2012 г. на фестивалите Eurochestries и Annecy. До 2014 г. има натоварен фестивален график, който включва участия в Колмар, Антиб и Роян, където свири в дует със звезднната тромпетистка Алисън Болсъм. Оттогава тя раздели времето си приблизително по равно между класически и джаз изяви. Вари спечели класическа награда на Victoire de la musique през 2016 г. Участва като гост солист на Музикалния фестивал в Картахена в Колумбия през 2017 г., ставайки най-младата солистка на фестивала. През сезон 2019-2020 Вари работи с Градския камерен оркестър на Хонконг и обиколи Япония и Югоизточна Азия. Тя свири с Холандския филхармоничен оркестър, Симфоничния оркестър на Суджоу и Кралския филхармоничен оркестър - Лондон.

През 2013 г. Вари дебютира в запис на албум на тромпетиста Гай Туврон, с творба на Бенедето Марчело и в дует с Туврон на концерти за два тромпети на Саверио Меркаданте и Г. Ф. Хендел. През 2016 г. тя става артист на лейбъла Warner Classics и следващата година издава своя солов диск The Voice of the Trumpet с оркестъра на Лил и маестро Роландо Вилазон. Програмата комбинира класически произведения, някои от които стандартни, с джаз обработки на хитове на Бродуей. През 2019 г. записва втория си диск Mademoiselle в Ню Йорк с оркестъра на ББС, а през 2021 г. изключително успешния Piazzolla Stories с Филхармонията на Монте Карло и Саша Гьотцел.