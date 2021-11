Пускат под наем апартамента на Кари Брадшоу от "Сексът и градът"

Компанията за краткосрочно настаняване под наем Airbnb предложи апартамента в Ню Йорк на Кари Брадшоу, главната героиня в сериала "Сексът и градът". При това само за 23 долара на нощувка и с пълен гардероб.

Всъщност става дума за част от рекламната кампания на Warner Bros по повод продължението And Just Like That... което ще върви на платформата НBO Max Original.

В оригиналния сценарий апартаментът е в Горен Ийстсайд, докато предложението на Airbnb е пълна възстановка на декора в жилище в район "Челси". Символичната сума за наема е заради 23 години, откакто зрителите се запознаха с екранизацията по романа на Кандис Бушнел.

Позволено е запазване само за една нощ за двама души, за които ще има видео разговор за добре дошли със Сара Джесика Паркър, коктейли "Космополитън", брънч в квартала (не е предвидено прочутото опръскване от преминаващ автобус, с което винаги завършваше началото на всяка серия) и фотосесия, за която дамите могат - като героинята от сериала - да се чудят известно време кой точно чифт "Маноло Бланик" да обуят.

Всичко това има едно неприятно ограничение - престоят е само за 12 и 13 ноември и резервацията е само за живеещите в САЩ (всички разноски на пътуване и друг престой в Ню Йорк са за сметка на госта).

В рекламната кампания бе включено и сп. "Вог" със снимка на Сара Джесика Паркър на корицата, предаде "Дневник".

Продължението на "Сексът и градът" ще е достъпно за зрителите през декември и за него вече имаше предостатъчно коментари и спекулации, откакто на 10 януари Паркър обяви завръщането на историята.

Тя започна през 1998 г. по НВО и успехът изненада дори създателите ѝ, защото те не са предполагали, че случките с четири жени в Ню Йорк ще са чак толкова интересни за всички американци, да не говорим за света.

До 2004 г. бяха заснети 6 сезона с общо 94 епизода, донесли 54 номинации за награди "Еми" (спечелени 7) и 24 номинации за "Златен глобус" (спечелени 8).

Последваха два филма за голям екран, донесли общо над 710 млн. долара. Имаше и сценарий за трети филм, но Ким Катрал отказа да участва в него и начинанието бе спряно.

В новите епизоди героинята ѝ Саманта Джоунс също отсъства, а актрисата направи противоречиви коментари за работата си с предишния екип.

"Ще снимаме в града, който обичаме и се надяваме да бъдем част от него", каза Сара Джесика Паркър през януари. "Искаме и да помогнем по този начин на творците, културата и институциите, които бяха затворени, а бизнесът пострада заради COVID-19."