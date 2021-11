Disney обяви за сензационен българския вариант на саундтрака към филма "Енканто"

Обичани актьори и певци дават гласовете си за героите от "Енканто", 60-ият юбилеен пълнометражен анимационен филм на "Disney". Енканто е приказно място, където ще се запознаем с магическото семейство Мадригал, чиито членове са надарени със специални дарби - всички, освен 15-годишната Мирабел, която ще открие, че да си обикновен е най-необикновеното нещо. Историята ще бъде в кината от 26 ноември. Веси Бонева, Прея, Надежда Панайотова и Филип Аврамов озвучават част от шеметните и колоритни герои в българската версия на анимацията.

Ветеран в озвучаването на емблематични героини от света на "Disney" - зрителите я познават като Ана и Бел от световните хитове "Замръзналото кралство" и игралния "Красавицата и Звяра", пленителната певица Веси Бонева дава гласа си на младата Мирабел. Макар и лишена от специална дарба, Мирабел не спира да се бори за това, в което вярва, и копнее за нещо повече в живота. И когато магията, обгърнала Енканто, е заплашена да изчезне, най-обикновеният член на най-необикновената фамилия Мадригал се оказва последната надежда за спасение. За своето изпълнение на написаната от Лин Мануел Миранда песен "All Of You", Веси Бонева получи специални поздравления от екипа на Дисни, който обяви, че българският вариант е "сензационен" и е най-добрият от всички 33 международни версии.

Чаровната певица и актриса Прея озвучава ролята на Луиза. Трудолюбива и атлетична, Луиза е надарена със свръхсила и е човекът, който винаги е на линия за тежките задачи - непоклатимата "скала", на която се опира цялото семейство, защото всички смятат, че тя неизменно държи всичко под контрол. Но дали?

Освен твърдост, Луиза притежава и много мекота, като комбинацията от двете е олицетворена и от самата Прея, която преди месец пусна на пазара втория си авторски албум - "Energy", който слива R&B от 2000 и съвременен звук, но въпреки това остава верен на характерния стил на певицата.

Един от любимите актьори на България - Филип Аврамов, който притежава сериозен опит и в озвучаването, вдъхва живот на ексцентричния чичо Бруно. Откакто Мирабел се помни, Бруно е отчужден от семейство Мадригал и живее в самота. Надарен със способността да вижда бъдещето, верните му, но апокалиптични предсказания се оказват проблематични за семейството и Бруно изчезва, ставайки "чичото, за който никой не говори", освен, ако някой не спомене името му. В песен. Филип Аврамов успява да улови същността на комплексния герой - този, който се чувства като аутсайдер, но виждащ добре света, към който винаги е искал да принадлежи.

В "Енканто" се включва още един изключително любим роден глас и това е Надежда Панайотова, която малки и големи познават като емблематичната Елза от "Замръзналото кралство" и Рапунцел от "Рапунцел и разбойникът", както и от ролите ѝ в "Как да си дресираш дракон 2", "Мери Попинз се завръща" и "Тролчета: Турнето". Панайотова озвучава Пепа - обичащата да се забавлява леля на Мирабел, която има дарбата да контролира времето със своите емоции. Това означава, че прогнозата често е непредвидима, тъй като настроението на Пепа често се мени. Тя е свръхчувствителна, ентусиазирана и вълнуваща, все качества, които Надежда Панайотова въплъщава.

Режисьори на "Енканто" са Байрън Хауърд ("Зоотрополис", "Рапунцел и разбойникът") и Джаред Буш ("Зоотрополис"), който е и сценарист заедно със сърежисьорката на филма Чарис Кастро Смит. Продуценти са Кларк Спенсър и Ивет Мерино. Оригиналната музика е дело на Лин-Мануел Миранда - автор на бродуейски хит "Хамилтън", както и на песните от обичаната анимация на "Disney", "Смелата Ваяна". Освен Веси Бонева, Прея, Надежда Панайотова и Филип Аврамов, в озвучаването на филма се включват още Анелия Шишкова, Георги Стоянов, Максим Шишков, Кръстина Кокорска, Димитрина Германова, Никола Попов, Ивайла Бояджиева, Момчил Степанов и др.