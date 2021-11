Тейлър Суифт пусна нов запис и видеоклип на "All Too Well" (Видео)

Почитателите на Тейлър Суифт знаят как да търсят скрити послания в текстовете и клиповете на песните й, затова имаха големи очаквания, когато поп звездата пусна кратък филм, навлизащ дълбоко в романтичния й живот и любима за феновете песен, коментира Асошиейтед прес.

Клипът "All Too Well: The Short Film'' е с продължителност 13 минути, които не разочарова феновете.

Той бе представен в петък през нощта, скоро след като Суифт пусна и разширения и презаписан албум "Red (Taylor's Version)", включващ и десетминутна разширена версия на парчето "All Too Well'', допълни БТА.

Преди да получи отзивите на почитателите си, Суифт каза пред Асошиейтед прес, че е решила да запише удължена версия на песента и мини-филма за нея заради изключителната й популярност сред феновете.

"Тя е за това, в което феновете превърнаха тази песен", каза Суифт на червения килим.

"Тя никога не е била сингъл, никога не е имала видеоклип, никога към нея не е имало визуален елемент, почитателите създадоха своя въображаема кинематографична вселена за песента, така че аз само продължавам започнатото от тях и това, което ми казаха, че желаят".

"Red'' е класически албум на Суифт, който излезе през 2012 г. и включва хитове като "We Are Never Ever Getting Back Together'' и "22.'' Суперзвездата сама е режисирала късометражния "All Too Well" с участието на Сейди Синк и Дилън О'Брайън.