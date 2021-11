Дайре на Лиъм Галахър се продаде седем пъти по-скъпо от обявеното (Видео)

Тамбурина, използвана по време на записа на албума "(What's The Story) Morning Glory" на група "Оейзис", бе продадена на търг на цена, седем пъти по-висока от първоначалната, съобщи Би Би Си.

Лиъм Галахър използва инструмента в хитовете "Wonderwall" и "Champagne Supernova" и щял да го изхвърли след записите в Монматшър през 1995 г.

Албумът е знаков за ерата на бритпопа, от него са продадени над 22 милиона екземпляра.

Звукоинженерът на "Morning Glory" Ник Брайн продаде дайрето на търг за 3600 британски лири. Първоначалната оценка на инструмента беше 300-500 британски лири.

"Беше доста очукано в края на записите и щеше да бъде изхвърлено. Но аз го поисках", каза Брайн.

Инструментът бил продаден на купувач, който наддавал онлайн на търг на аукционна къща "Хансънс" и който искал "да притежава къс от британската рок история", предаде БТА.

"Оейзис" записват през 1995 г. новия си албум в студио "Рокфийлд", където Ник Брайн е звукоинженер. Албумът "(What's The Story) Morning Glory" впоследствие е обявен за най-велик албум за последните 30 години на наградите БРИТ и е един от най-продаваните албуми на всички времена. Парчето "Wonderwall" е първото от 90-те години на миналия век, което регистрира един милиард стриймвания в Спотифай.

"Албумът има огромно значение за много хора, той промени живота на много хора", каза Ник, който е работил също с "Колдплей", Брус Спрингстийн и "Стоун роузис".

Брайн, който е на 44 години, продаде на търга за 1750 британски лири и две фланелки на "Оейзис", едната от които била носена от Ноел Галахър на благотворителен футболен мач. Те му били дадени от музикантите след записа на албума "Be Here Now album" в Лондон.