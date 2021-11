Дженифър Гарнър вместо Джулия Робъртс в нов лимитиран сериал

Актрисата Дженифър Гарнър ще замени Джулия Робъртс в новия лимитиран сериал Last Thing He Told Me (от англ. "Последното нещо, което той ми каза") на Епъл ТВ +, съобщи ЮПИ.

Драматичната поредица е адаптация по романа на Лора Дейв за отношенията на жена с 16-годишната й доведена дъщеря след изчезването на съпруга й.

Съвпадения в ангажиментите са принудили Джулия Робъртс да се откаже от участие в проекта, който бе одобрен миналата година, но снимките се забавиха заради пандемията от новия коронавирус, съобщиха "Дедлайн" и "Холивуд рипортър".

Освен че ще поеме ролята на Робъртс, Гарнър ще бъде и изпълнителен продуцент на сериала на продуцентска компания "Хелоу съншайн" на Рийз Уидърспун.