Хитът от 90-те години “Макарена” за първи път на живо у нас

Вероятно няма човек, който да не е чувал хита от 90-те години “Макарена” и да не помни стъпките от клипа, които продължават да се танцуват и днес, когато някъде зазвучи това парче. И въпреки че изпълнителите му са испанци - Los del Rio, и не се намират далече от нашата страна, досега не са идвали. Догодина обаче ще изпеят за първи път пред българската публика своя прословут хит “Макарена”, който ги превърна в световни звезди. Двамата братя Антонио Ромео Монхе и Рафаел Руис ще участват в четвъртото издание на “Спайс мюзик фестивал”, което ще върви на 5, 6 и 7 август отново в Бургас.

До този момент вече 20 световни изпълнители са включени в афиша на събитието и ще пеят на Главната и на Диско сцената. Специални гости ще бъдат “Джипси Кингс” и ще звучат неостаряващите Bamboleo, Volare, Baila me и Hotel California. Музикантите ще пристигнат с екип от над 20 души и обещават публиката да не спира да танцува край морето.

Шведският изпълнител с персийски корени Arash също ще бъде в Бургас. За първи път у нас ще гостуват също италианската певица Gala със своята група, германската евроденс сензация Cascada, ирландската поп група Liberty X и нидерландската певица и танцьорка Loona. Потвърдила е участие и бившата вокалистка на M People Хедър Смол. Британската соул певица се прочу с парчета като Moving On Up, One Night In Heaven и Search For The Hero.

Зрителите ще разкършат тела с танца от още една суперпопулярна песен от края на 80-те години - “Ламбада”, тъй като нейните изпълнители “Каома” също са потвърдили участие във феста в Бургас.