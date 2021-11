“Уайтснейк” забиват за последен път в България догодина

Легендарната британска банда “Уайтснейк” тръгва на последното си турне и България е включена в тази прощална обиколка. Музикантите ще забият у нас на 14 юли догодина по време на фестивала Midalidare Rock In The Wine Valley.

С поредицата концерти “Уайтснейк” слага край на световната си кариера, продължила близо 50 години. “След всичките предизвикателства, през които трябваше да преминем през последната година и половина, съм изключително щастлив, че можем да направим турне и да отпразнуваме заедно това невероятно пътешествие, което имахме”, казва вокалът Дейвид Ковърдейл. Именно той създава групата през 1978 г., след като напуска “Дийп Пърпъл”. Успехът на музикантите е безспорен, имат няколко мултиплатинени албума, сред които са Trouble, Lovehunter, Ready and Willing и Come an’ Get it. А хитове като Here I go Аgain, Is this Love, Still of the Night са любими на няколко поколения меломани. Миналата година излезе тавата The Red, White & Blues Trilogy, в която са включени ремастерирани версии на някои от най-популярните им парчета. По време на последното си турне “Уайтснейк” ще изпълняват песни от всичките си албуми.

Фестивалът Midalidare Rock In The Wine Valley у нас ще върви от 14 до 17 юли и в него ще се включат още доста популярни имена от световната рок сцена. Сред вече обявените банди са Judas Priest, Within Temptation и Running Wild.